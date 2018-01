Bolsas e dólar reagem mal a fala de Bernanke Em reação aos discursos do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, e do presidente do Fed de Filadélfia, Charles Plosser, as Bolsas de Nova York voltaram a cair, levando junto a Bolsa de Valores de São Paulo e afetando também a cotação do dólar. Às 15h43, o índice Dow Jones recuava 0,13%, o Nasdaq cedia 0,24% e o Ibovespa, da Bolsa paulista perdia 0,36%. O S&P-500 ainda se mantinha em alta, de 0,02%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subia 0,05%, para R$ 2,192, e o dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros registrava alta de 0,02%, a R$ 2,1915. Bernanke e Plosser demonstraram preocupação com a inflação. Para Plosser, a atual taxa básica de juros dos Estados Unidos, em 5,25% ao ano, permanece relativamente baixa. Ele discursou em seminário anual sobre perspectivas econômicas na Universidade de Rochester (Nova York). Em discurso preparado para uma conferência na Fundação Nacional Ítalo-Americana, Bernanke afirmou que é "especialmente preocupante" se os preços não desacelerarem.