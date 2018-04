Bolsas em NY recuam apesar de notícias corporativas Os principais índices do mercado de ações norte-americano seguem em baixa em Nova York, com os investidores pesando a necessidade de consolidação dos fortes ganhos da semana passada contra as notícias de duas mega fusões, incluindo o plano do britânico Barclays para comprar o holandês ABN Amro por US$ 91 bilhões, no maior acordo da história do setor bancário. Também pesa sobre o mercado a alta dos preços do petróleo para acima de US$ 65,00 por barril, em meio a contínua tensão na Nigéria. Às 16h55 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,33%, o Nasdaq recuava 0,11% e o S&P-500 perdia 0,21%. As informações são da Dow Jones.