Bolsas européias ampliam perdas; Frankfurt cai 2% As bolsas européias seguem perdendo terreno, refletindo a preocupação dos investidores com o andamento da temporada de balanços do segundo trimestre nos EUA e com os preços do petróleo acima de US$ 75,00 por barril, resultado do acirramento das tensões geopolíticas. Em Londres, o índice FTSE-100 caía 1,65% às 10h25, enquanto o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, recuava 1,92%. O índice DAX, de Frankfurt, esticava seu tombo para -2,07%, com as ações da SAP aprofundando a queda. As bolsas européias abriram sob o impacto das perdas de ontem em Wall Street, quando o índice Dow Jones fechou em queda de 1,09% e o Nasdaq retrocedeu 1,81%. A escalada do petróleo para novos recordes - o contrato para agosto bateu US$ 75,89 hoje na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex eletrônica) - consolidou a disposição de vendas de ações na Europa. Em Frankfurt, as ações da SAP despencavam 7,5%, após a fabricante de software alemã ter informado que espera que as vendas de licenciamento de seus softwares no segundo trimestre cresçam 8%, bem abaixo das expectativas de analistas. A empresa citou o esfriamento do crescimento nas regiões da Ásia-Pacífico como fator de pressão. A companhia informou, após revisão preliminar de seus resultados, que as vendas de licenciamento de seus softwares devem girar em torno de 621 milhões de euros, de 576 milhões de euros no segundo trimestre de 2005. Os analistas previam uma expansão de 17%, para 675 milhões de euros. Em Paris, as ações do Carrefour subiam 2,9%, para o maior nível em 43 meses, a 47,90 euros, após a rede de supermercados ter feitos comentários extremamente otimistas, simultaneamente à divulgação de suas receitas do segundo trimestre. Ontem, o Carrefour informou que seu faturamento cresceu 9,1%, de 19,59 bilhões de euros para 21,39 bilhões de euros, com seus ganhos de mercado na França compensando a demanda fraca dos consumidores e a competição no restante da Europa. As informações são da Dow Jones.