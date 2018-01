Bolsas européias apagam ganhos e voltam a cair As bolsas européias repetem o comportamento de ontem, voltando a apagar os ganhos do início do dia. Por trás da virada, estão as preocupações quanto à perspectiva econômica global e seu potencial impacto na confiança dos investidores, que voltam, novamente, a desmontar operações de carregamento (carry trade, em inglês), o que motivava a apreciação do iene. Nesse tipo de operação, os investidores tomam recursos mais baratos em uma determinada moeda e faz a aplicação em outras moedas, com rendimentos mais elevados. Em Londres, o índice FTSE-100 virou e cedia 0,31%, às 9h29; o Xetra-DAX, de Frankfurt, recuava 1,01% e o CAC-40, de Paris, 0,93%. Em Nova York, os índices futuros ampliavam as perdas, atingindo as mínimas do dia. O S&P 500 recuava 0,43% e o Nasdaq 100 futuro, 0,70%. "O mercado está vulnerável a uma correção decente, embora acho que não esteja entrando em um ciclo bear - negativo - secular", comentou o analista da Brewin Dolphin, Mike Lenhoff, referindo-se ao mercado londrino. Ele considerou que as vendas desta semana são um desdobramento saudável e que esperava que os compradores voltassem quando o índice FTSE-100 encostasse nos 6.000 pontos. Mais cedo, o índice estava nos 6.102 pontos. Lenhoff recomendou uma dose a mais de ativos mais defensivos nos portfólios de ações, como é o caso de papéis dos setores de bebidas, alimentos e farmacêutico. As ações da BHP Billiton cediam 0,74%, enquanto as da Rio Tinto recuavam 0,78%. Os papéis do setor têm figurado no pelotão de frente das maiores quedas da semana, ressentindo-se das preocupações quanto a um potencial esfriamento da economia chinesa. Em Frankfurt, os papéis da Deutsche Telekom cediam 4,1%, após o Merrill Lynch rebaixar a recomendação para o papel de neutra para venda, em razão da deterioração dos resultados e da inexistência de novas medidas de corte de custos. Com informações da Dow Jones e do site da London Stock Exchange.