Bolsas européias atingem maior nível em mais de 5 anos As principais bolsas de valores da Europa estabeleceram recordes de alta dos últimos cinco anos esta manhã. A valorização é liderada por ações de gigantes dos setores bancário, de petróleo e mineração, informa a edição online do jornal Financial Times. Às 11h32 (de Brasília), o índice FTSE, da Bolsa de Londres, subia 0,25% para 6.207 pontos, o índice CAC 40, da Bolsa de Paris, estava em alta de 0,46% em 5.500 pontos, e o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, avançava 0,27% para 6.538 pontos. Ontem, em Nova York, o índice Dow Jones encerrou a sessão da Bolsa de Nova York estável em 12.317 pontos. Esta manhã na Europa, as companhias de recursos naturais se destacavam na alta. A mineradora Xstrata, listada em Londres, subiu 3,4% depois de o banco de investimentos Morgan Stanley ter elevado o preço-alvo de suas ações. As mineradoras Rio Tinto e BHP Billiton também subiram acompanhando a alta de preço dos metais. O britânico HBOS liderou o avanço do setor bancário, subindo 2% en Londres. O grupo disse que espera lucros acima do previsto pelo mercado em 2006. No mesmo setor, o banco francês BNP Paribas subiu 0,6% após informar que está em discussões exclusivas para comprar as operações de private banking do Dexia na França. As ações do ING subiram 1,6% em meio a especulações de que poderá fazer uma oferta de compra pelo também holandês ABN Amro, cujos papéis ganhavam 1,3%. As ações da DaimlerChrysler subiram 1% em Frankfurt. O jornal The Wall Street Journal informou que a montadora suspendeu a produção em algumas de suas unidades nos EUA. Companhias aéreas como British Airlines e Deutsche Lufthansa subiram pelo segundo dia consecutivo, com as notícias de fusão no setor em foco. A australiana Qantas Airways aceitou uma oferta de quase US$ 9 bilhões de um grupo liderado pelo Macquarie Bank and Texas Pacific. As ações da British Airways subiram 1,7% e as da Deutsche Lufthansa ganharam 1,4%. Ainda no âmbito dos acordos corporativos, as ações da Nestlé subiram 1,2% depois que o grupo suíço do setor de alimentos fechou acordo para comprar a unidade de nutrição medicinal da Novartis por US$ 2,5 bilhão. As ações da Novartis subiram 0,4% na Suíça, com os ganhos limitados pela notícia de que a FDA (Food and Drug Administration) dos EUA amplia sua revisão do medicamento para pressão arterial da empresa Tekturna. As informações são da agência Dow Jones e do Financial Times.