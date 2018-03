Bolsas européias avançam; Corus sobe antes do leilão As ações da siderúrgica anglo-holandesa Corus estavam em leve alta esta manhã na Bolsa de Londres, com os investidores se preparando para o leilão no qual a empresa será disputada pela brasileira CSN e pela indiana Tata Steel. As ações da Corus subiam 0,9%, cotadas a 5,653 libras esterlinas antes do raro leilão, conduzido pelo Panel de Aquisições do Reino Unido, que começa às 16h30 locais (14h30 de Brasília). Isto projeta o valor da empresa em 5,33 bilhões de libras (US$ 10,5 bilhões). A Tata e a CSN terão, cada uma, até nove rodadas para apresentar um preço em dinheiro. Até agora, a melhor oferta na mesa é a da CSN, de 5,15 libras por ação. Às 10h30 (de Brasília), o índice FTSE 100 da Bolsa de Londres estava em alta de 0,10%. O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, subia 0,40% no mesmo horário e o índice DAX, de Frankfurt, estava em alta de 0,57%. A liquidez é limitada porque os investidores europeus aguardam a decisão sobre o juro e o comunicado que o banco central americano divulgará amanhã ao término da reunião iniciada hoje. As informações são da agência Dow Jones.