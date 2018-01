Bolsas européias caem, apesar de altas de mineradoras As principais Bolsas européias fecharam em queda, com os mercados mostrando nervosismo antes da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). O índice FT-100, da Bolsa de Londres, encerrou em baixa de 10,9 pontos (0,19%), em 5.681,2 pontos. Operadores disseram que a alta das ações do setor de mineração contrabalançou o recuo dos papéis do setor de petróleo. As ações das mineradoras subiram em reação ao anúncio do acordo pelo qual a norte-americana Phelps Dodge vai comprar as canadenses Inco e Falconbridge. No mercado de Paris, o índice CAC-40 registrou perda de 16,14 pontos (0,34%), para 4.801,49 pontos. As ações da siderúrgica Arcelor avançaram 7,94%, em reação aos primeiros detalhes de sua planejada fusão com a Mittal Steel. Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX recuou 15,11 pontos (0,27%), para 5.514,63 pontos. "Não houve impulsos para o mercado. O fluxo de notícias foi muito reduzido, porque muita gente está de férias ou atenta à Copa do Mundo", disse um operador. Para ele, o DAX tem potencial para subir a 5.600 pontos até o fim da semana, devido a fatores técnicos. Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib teve baixa de 149 pontos (0,42%), para 35.588 pontos. Praticamente não houve negócios à tarde, por causa do jogo entre Itália e Austrália pela Copa do Mundo. As ações da Assicurazioni Generali, do setor de seguros, caíram 1,77%, depois de anunciado um acordo para a aquisição da Toro (cujas ações avançaram 25,60%). No mercado de Madri, o índice Ibex-35 terminou o dia em alta de 2,40 pontos (0,02%), em 11.276,60 pontos. As ações da Arcelor subiram 7,2%, em reação ao anúncio do acordo com a Mittal Steel; outras blue chips (empresas com ações de primeira linha) caíram, entre elas Santander (-0,63%), BBVA (-0,26%), Telefónica (-0,62%) e Telefónica Móviles (-0,55%). Na Bolsa de Lisboa, o mercado acompanhou as baixas de outras Bolsas européias e o índice PSI-20 fechou em queda de 26,79 pontos (0,28%), em 9.413,86 pontos. As informações são da Dow Jones.