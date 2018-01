Bolsas européias caem com alta do euro ante o dólar As principais Bolsas européias fecharam em queda pelo quinto dia consecutivo. Operadores disseram que a debilidade do dólar e preocupações com a lucratividade do banco britânico Barclays e da fabricante de celulares finlandesa Nokia afetaram negativamente o sentimento dos investidores. Ações de empresas exportadoras, como as dos setores automotivo e de tecnologia, estiveram entre as que mais caíram; em Estocolmo, as ações da Nokia recuaram 1,8%, depois de a empresa rebaixar a previsão de margem de lucro dos próximos dois anos. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 24,2 pontos, ou 0,40%, em 6.025,9 pontos. As ações do Barclays caíram 1,67%, em reação a seu informe de resultados. As ações da editora de música EMI subiram 10,39%, em reação a informes de que haveria ofertas para a aquisição da empresa. No setor de utilidades públicas, as ações do Kelda Group caíram 0,86%, em reação a seu informe de resultados. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em baixa de 2,41 pontos, ou 0,05%, em 5.306,24 pontos. As ações da Danone subiram 1,20%, devido à expectativa positiva em relação a uma conferência com analistas. As do banco Crédit Agricole subiram 0,96%, depois da elevação de recomendação pela Goldman Sachs. No setor automotivo, as ações da Renault recuaram 0,27%. As da siderúrgica Arcelor Mittal caíram 2,70%, depois de o Crédit Suisse rebaixar sua previsão de lucros. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 16,49 pontos, ou 0,26%, em 6.281,68 pontos. "Os investidores parecem estar pensando que o ano basicamente já terminou e que é tempo de realizar lucros", disse um operador. As ações da Volkswagen subiram 2,49%, recuperando-se de quedas recentes. As da Infineon caíram 0,93%, acompanhando as baixas das ações do setor de semicondutores em outros mercados. As da RWE, do setor de energia elétrica, caíram 2,61%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 78 pontos, ou 0,19%, em 40.100 pontos. A alta foi liderada pelas ações da seguradora Assicurazioni Generali, que subiram 3,46% em reação a rumores de que a empresa estaria para ser comprada pelo American International Group (AIG). As da Alitalia caíram 1,25%, depois de o maior sindicato de trabalhadores do setor de transportes da Itália dizer que o governo do país pretende reduzir sua participação de 49,9% na empresa. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 54,70 pontos, ou 0,40%, em 13.732,10 pontos. Operadores disseram que os investidores estão nervosos e dispostos a realizar lucros a qualquer sinal de mais debilidade dos mercados. As ações do BBVA recuaram 0,17%, depois de uma emissão de ? 3 bilhões em direitos de subscrição. As da Iberdrola caíram 2,11%, em reação ao anúncio de uma aliança com a Scottish Power. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em queda de 33,79 pontos, ou 0,32%, em 10.590,13 pontos. As ações da Portugal Telecom caíram 0,31% e as da Energias de Portugal recuaram 0,56%. As informações são da Dow Jones.