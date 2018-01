Bolsas européias caem com baixa do dólar ante euro As Bolsas européias fecharam em queda, depois de o dólar cair ao nível mais baixo desde abril de 2005 diante do euro. Ações de empresas exportadoras estavam entre as que mais recuaram. "É uma boa razão para realizar lucros", comentou o analista Akber Khan, do Deutsche Bank. Ele ressalvou que "os fundamentos positivos que sustentaram o recente movimento de ganho estão, em grande medida, inalterados. Se na época em que o euro foi criado se soubesse que nos anos seguintes o dólar sofreria a depreciação que sofreu, muitos pensariam que as empresas exportadoras européias iriam à falência. É claro que isso não aconteceu". Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 terminou em baixa de 17,9 pontos ou 0,29%, em 6.122,1 pontos. As ações das empresas exportadoras caíram, depois de o dólar recuar ao nível mais baixo dos últimos dois anos em relação à libra. As dos bancos também perderam, após a Morgan Stanley rebaixar sua recomendação para o Lloyds TSB, citando créditos duvidosos. Na semana, o FT-100 acumulou uma queda de 1,13%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, perdeu 35,40 pontos ou 0,65%, em 5.389,46 pontos. As ações da Technip subiram 7,63%, em reação a informes de jornais franceses de que a italiana ENI (ou a Saipem) faria uma oferta pela empresa. As ações do setor automotivo caíram. Os papéis da Air France-KLM caíram 1,06%, reagindo seu informe de resultados e ao anúncio de que a empresa está em conversações para uma possível aliança com a Alitalia. Na semana, o CAC acumulou baixa de 0,92%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt encerrou com índice Xetra-DAX em queda de 63,29 pontos ou 0,98%, em 6.411,96 pontos. Ações de empresas exportadoras caíram, entre elas as do setor automotivo. As do Deutsche Bank tiveram variação negativa, após a promotoria de Düsseldorf dizer que deverá ser decidido logo o processo contra ex-executivos da Mannesmann acusados de ter recebido pagamentos irregulares por ocasião da compra da empresa pela Vodafone. No setor de energia, as ações da RWE avançaram 3,27%, em reação a rumores de que a russa Gazprom estaria comprando papéis da empresa no mercado. Na semana, o DAX acumulou perda de 0,01%. Milão O índice S&P-Mib, da Bolsa de Milão, recuou 248 pontos ou 0,61%, em 40.614 pontos. As ações da Alitalia caíram 2,16%, depois de analistas expressarem dúvidas sobre a viabilidade de uma fusão com a Air France-KLM. As ações das empresas exportadoras também tiveram perdas, em reação à baixa do dólar, depois de o Ministério da Indústria da Itália descartar a hipótese de a empresa fazer uma oferta pela francesa Technip. Na semana, o S&P-Mib acumulou baixa de 0,09%. Madri Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 terminou em queda de 196,30 pontos ou 1,37%, em 14.088,10 pontos. As ações da Repsol caíram 0,54%, depois de a Gazprom confirmar negociações com a empresa para uma troca de ativos. No setor bancário, os papéis do BBVA perderam 2,26% e os do BSCH recuaram 2,10%, em reação ao informe de que a Wal-Mart pretende entrar no mercado mexicano de serviços bancários de varejo. Na semana, o Ibex acumulou uma queda de 0,58%. Lisboa A Bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI-20 em baixa de 3,17 pontos ou 0,03%, em 10.614,61 pontos. As ações do banco Comercial Português caíram 0,39% e as da Energias de Portugal recuaram 0,57%. As do Banco Espírito Santo subiram 2,37%, após um road show. Na semana, o PSI acumulou ganho de 0,10%. As informações são da Dow Jones.