Bolsas européias caem com baixa do dólar ante o euro As principais Bolsas européias fecharam em queda, em reação à baixa do dólar contra o euro. "Na Europa, ações cíclicas expostas ao dólar tiveram um bom desempenho e agora parecem caras em comparação com o resto do mercado. A queda do dólar pode implicar que as cíclicas européias venham a ter um desempenho inferior", comentaram os estrategistas da Lehman Brothers. Entre as ações que mais caíram estavam as dos setores automotivo, industrial e de tecnologia. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 72,0 pontos, ou 1,18%, em 6.010,1 pontos. Apenas seis das 100 componentes do índice subiram. No setor de tecnologia militar e aeroespacial, as ações da BAE Systems caíram 3,10%, em reação a informe do Sunday Telegraph segundo o qual a Arábia Saudita poderá desistir de comprar aviões militares Eurofighter Typhoon e encomendar o Rafale, da Dassault francesa. No setor de construção, as ações da Wilson Bowden subiram 14,6% depois de a empresa dizer que está em negociação com possíveis compradores. No setor financeiro, as ações do Barclays, que divulga resultados amanhã, recuaram 0,58%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou em baixa de 80,81 pontos, ou 1,50%, em 5.308,65 pontos. Operadores disseram que a queda do dólar em relação ao euro provocou preocupação quanto à competitividade de empresas exportadoras como Michelin (-3,98%), LVMH (-2,87%) e EADS (-3,44%). A única componente do CAC a subir foi EdF, do setor elétrico, com alta de 0,28%. Fora do índice, as ações da Dassault avançaram 3,2%, em reação ao informe sobre uma possível encomenda de aviões militares pela Arábia Saudita. No setor de energia, as ações da Technip caíram 3,4%, depois de a italiana ENI desmentir informes de que teria interesse em adquirir a empresa. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou o dia com o índice Xetra-DAX em queda de 113,79 pontos, ou 1,77%, em 6.298,17 pontos.Um operador disse que os investidores continuaram a vender para realizar lucros e que existe grande ansiedade quanto ao pronunciamento do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, amanhã. As ações da Bayer subiram 2,03%, em reação a seu informe de resultados. As ações das empresas exportadoras estavam entre as que mais caíram (DaimlerChrysler cedeu 2,83%, Siemens perdeu 2,90% e SAP registrou declínio de 1,68%). Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou com perda de 592 pontos, ou 1,46%, em 40.022 pontos. A baixa do dólar em relação ao euro afetou sobretudo as ações das fabricantes de artigos de luxo, fortemente dependentes de exportações (Bulgari caiu 2,56%, Valentino recuou 2,8% e Safilo teve baixa de 3,8%). As da Fiat recuaram 2,85%. As ações do setor financeiro, que haviam subido muito recentemente, em meio a especulações sobre fusões e aquisições, também caíram (Monte dei Paschi di Siena perdeu 2,56%, San Paolo IMI teve desvalorização de 2,25% e Intesa terminou em baixa de 1,93%). Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, encerrou com decréscimo de 301,30 pontos, ou 2,14%, em 13.786,80 pontos. As ações do banco BBVA caíram 4,72%, depois de a instituição anunciar que vai emitir 3 bilhões de euros em novas ações. As ações do BSCH caíram 2,72% e as da Telefónica recuaram 1,60%. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 9,31 pontos, ou 0,09%, em 10.623,92 pontos. Operadores disseram que o bom desempenho das ações defensivas contrabalançou o impacto negativo da queda do dólar e da abertura em baixa das Bolsas dos EUA. "Tivemos um pregão errático e isso fez os investidores voltarem-se para as ações defensivas", comentou um operador. As ações da Energias de Portugal subiram 1,13%. As da brisa avançaram 0,58% e as da Galp Energia fecharam em alta de 0,16%. As da Pararede caíram 4,17% e as da Portugal Telecom recuaram 0,10%. As informações são da Dow Jones.