Bolsas européias caem com mineradoras e petróleo A Bolsa de Londres está em queda, pressionada pelas ações relacionadas às commodities como as gigantes de petróleo BP e Royal Dutch Shell e as mineradoras BHP Billiton e Rio Tinto. Os mesmos setores pressionam as demais bolsas européias. Às 9 horas (de Brasília), o FTSE 100, de Londres, caía 0,41%, o CAC-40, de Paris, recuava 0,45%, enquanto o DAX, de Frankfurt, operava praticamente estável. Um pouco antes, a BP perdia 1,3%, a Royal Dutch Shell declinava 0,8% e a exploradora de gás BG Group, controladora da Comgás no Brasil, recuava 1,4%. A espanhola Repsol perdia 2% e a francesa Total estava em baixa de 1,9%. Os preços de energia iniciaram seu movimento de queda ontem, depois de divulgado o primeiro aumento na oferta de gás natural nos Estados Unidos em três semanas. O petróleo atingiu a mínima em 17 meses. Nesta manhã, na ICE londrina, o contrato do petróleo tipo Brent para janeiro estava em queda de 0,51%, em US$ 58,27. Na Bolsa Mercantil de Nova York eletrônica (Nymex), o contrato para dezembro, que vence nesta sexta-feira, recuava 1,26% para US$ 55,55. As mineradoras seguiam a fraqueza geral das commodities, com a BHP Billiton caindo 1,6%, a Rio Tinto em baixa de 1,5% e a Xstrata perdendo 1,2%. O ouro e o cobre também recuam. O ouro à vista baixava 0,23% para US$ 617,40. Ainda no setor de energia, a operadora da rede elétrica britânica National Grid perdia 1,4% após ter sua recomendação rebaixada de "manter" para "venda" pelo Citigroup. As informações são da agência Dow Jones.