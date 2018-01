Bolsas européias caem com rebaixamento de mineradoras As bolsas européias operam em baixa esta manhã, com as ações das mineradoras liderando o movimento, depois de a Merrill Lynch rebaixar sua recomendação para o setor. Os papéis de tecnologia também pesavam no ambiente, na esteira de especulações de que a Apple Computer irá adiar o lançamento do iPhone, as quais abalaram o índice norte-americano Nasdaq ontem. Às 7h53 (de Brasília), o índice FT-100, da Bolsa de Londres, recuava 0,27%. O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, operava em baixa de 0,49%; e o índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, registrava desvalorização de 0,35%. A Merrill Lynch rebaixou para neutra a recomendação para o setor de mineração, citando a perspectiva de desaceleração da economia global em 2007 e manipulação dos preços dos metais pelos fundos hedge e outros investidores. A instituição rebaixou para neutro, de compra, a recomendação para os papéis da BHP Billiton, Rio Tinto e da Xstrata; para a Antofagasta e para a Kazakhmys, a nova recomendação é vender. Os papéis da maior parte das mineradoras opera com queda de mais de 2%, algumas delas, em retração de mais de 3% - como as da Antofagasta. No setor de tecnologia, os destaques de queda eram os papéis da STMicroelectronics (-1,1%) e os da Infineon Technologies (-0,5%). As informações são da Dow Jones.