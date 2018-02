Bolsas européias encerram com ganho, ajudadas por NY As principais Bolsas européias fecharam em alta, depois de os mercados norte-americanos terem uma abertura positiva. A notícia de que a polícia síria impediu um ataque terrorista à embaixada dos EUA em Damasco foi bem recebida pelos mercados. Na Europa, a alta foi liderada pelas ações de tecnologia, depois de o Crédit Suisse elevar sua recomendação para o setor. As ações dos bancos estavam entre os destaques do dia, depois de a Goldman Sachs divulgar resultados e de o JP Morgan rebaixar suas recomendações para UBS (que subiu 1,22% em Zurique) e BNP Paribas (alta de 0,73% em Paris) e elevar ABN Amro (ganho de 1,44% em Amsterdã). Em Estocolmo, as ações da Nokia subiram 2,50%, depois de a empresa assinar contratos com as chinesas China Mobile e PTAC no valor de 2 bilhões de euros. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 44,7 pontos, ou 0,76%, em 5.895,5 pontos. As ações dos bancos subiram em reação ao informe de resultados da Goldman Sachs (Barclays registrou ganho de 1,43%; HBOS, 0,84%; Royal Bank of Scotland, 1,29%). As do setor de petróleo recuaram, em reação à baixa dos preços do produto (BP, 0,17%; Shell, 0,45%). As da geradora de energia elétrica Drax Group caíram 2,00%, em reação a seu informe de resultados. As ações das mineradoras voltaram a sofrer desvalorização, devido ao recuo dos preços dos metais (Kazakhmys perdeu 0,90%; Rio Tinto, 0,24%; Xstrata, 1,27%). Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, obteve valorização de 67,66 pontos, ou 1,34%, para 5.125,97 pontos. As ações da EADS, do setor de tecnologia militar e aeroespacial, subiram 5,43%, depois de um alto funcionário do Kremlin indicar que o governo da Rússia quer aumentar sua participação na empresa. No setor de tecnologia, o destaque foi STMicroelectronics, com alta de 4,39%. As ações da Gaz de France, que divulgou informe de resultados, avançaram 3,33%. Frankfurt Na Bolsa de Frankfurt, o índice Xetra-DAX encerrou com ganho de 75,39 pontos, ou 1,30%, em 5.873,85 pontos. "Não há pressão real de venda, o que é um sinal positivo, especialmente levando em conta que setembro costuma ser um mês muito fraco para o mercado de ações", comentou um operador. Ele observou que nesta sexta-feira haverá em Frankfurt o "triple witching", vencimento simultâneo de futuros e opções de ações e futuros de índices. As ações do Deutsche Bank subiram 1,37%, em reação ao informe de resultados da Goldman Sachs. No setor industrial, as ações do MAN Group tiveram alta de 2,50%, em meio a rumores de que a empresa poderá fazer uma oferta pela Scania, da Suécia. Milão A Bolsa de Milão terminou o dia com o índice S&P-Mib em alta de 236 pontos, ou 0,63%, em 37.920 pontos. Operadores disseram que a queda dos preços do petróleo beneficiou ações de empresas como Fiat, que ganhou 1,75%, e Italcementi, que teve valorização de 1,84%. As ações da Pirelli caíram 5,12% e as da Telecom Italia Media recuaram 3,49%, com os investidores mostrando decepção com o fato de a Telecom Italia não ter anunciado um comprador para a Telecom Italia Mobile (TIM). As ações do Benetton Group subiram 4,30%, depois de sua controladora, a Edizione Holding, anunciar que está formando uma empresa para atuar no setor de utilidades públicas. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 109,70 pontos, ou 0,91%, em 12.164,90 pontos. As ações do setor de energia subiram, em meio a especulações sobre fusões e aquisições (Gas Natural encerrou com ganho de 2,49%; Iberdrola, 2,72%; Unión Fenosa, 2,62%). As do Bankinter subiram 2,69%, depois de elevação de recomendação pelo Deutsche Bank. Lisboa Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 avançaram 31,48 pontos, ou 0,32%, para 9.968,76 pontos. As ações do Banco Comercial Português registraram alta de 0,83% e as da Energias de Portugal subiram 0,65%. As informações são da Dow Jones.