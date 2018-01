Bolsas européias encerram com ganho, exceto Londres As principais bolsas européias fecharam em alta, liderada pelas ações do setor de telecomunicações. A exceção foi Londres, que fechou em baixa devido ás quedas fortes das ações do setor de mineração. "Ainda estamos razoavelmente otimistas. Não mudamos nossa previsão de que ainda teremos um bom desempenho até o fim do ano", disse o estrategista Lars Kreckel, do ABN Amro. Para ele, os dados da inflação nos EUA que serão divulgados nesta semana serão importantes para os mercados de ações, porque deverão dar alguma indicação sobre a direção das taxas de juro. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 14,2 pontos, ou 0,23%, em 6.194,2 pontos. As ações do setor de mineração caíram, em reação à queda dos preços do ouro, da prata, da platina e do cobre (Anglo American perdeu 2,80%, Antofagasta cedeu 5,36%, BHP Billiton registrou baixa de 3,74%, Rio Tinto caiu 2,99% e Xstrata teve desvalorização de 4,49%). No setor de seguros, as ações da Resolution subiram 5,12%, depois de o Sunday Times dizer que a empresa está estudando a possibilidade de fusão com uma concorrente de maior porte e reuniu-se recentemente com representantes da Standard Life e da Prudential (cujas ações subiram 0,35% e 2,12%, respectivamente). No setor de telecomunicações, as ações do BT Group tiveram ganho de 0,36%, depois de a empresa pedir permissão para operar serviços de telefonia de longa distância domésticos e internacionais na Índia. No setor de mídia, as ações da ITV subiram 2,93%, depois de a imprensa revelar que a NTL se prepara para fazer uma oferta de 5 bilhões de libras pela empresa. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou com acréscimo de 43,06 pontos, ou 0,79%, em 5.490,56 pontos (nova máxima do ano). As ações da Alstom subiram 8,45%, em reação a seu informe de resultados. As ações da Total caíram 0,36%, em reação à baixa dos preços do petróleo. No setor siderúrgico, as ações da Arcelor Mittal operaram a maior parte do pregão em baixa, depois de a empresa dizer que não terá como vender a canadense Dofasco, porque os diretores da Strategic Steel Stitching decidiram não dissolver a fundação que controla parte da empresa. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou o dia com o índice Xetra-DA em alta de 35,96 pontos, ou 0,57%, em 6.393,73 pontos. A alta foi liderada pelas ações da Deutsche Telekom, que subiram 2,59% em reação ao anúncio de que René Obermann, que dirigia a divisão de telefonia celular Te-Mobile, será o novo CEO da empresa, substituindo Kai-Uwe Ricke. As da Conergy subiram 12%, depois de a empresa anunciar que deverá passar a produzir telefones celulares e "wafers" de semicondutores. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou com ganho de 110 pontos, ou 0,27%, em 40.590 pontos. O mercado foi influenciado pelo bom desempenho das Bolsas dos EUA. As ações das fabricantes de produtos de luxo subiram, mantendo o impulso de alta depois dos recentes informes de resultados (Valentino teve acréscimo de 1,6%, Safilo subiu 1,8% e Bulgari avançou 3,5%). As ações da Benetton caíram 8,14%, em reação à renúncia de seu CEO, Silvano Cassano, e do executivo-financeiro-chefe, Pier Francesco Facchini. As ações da Alitalia subiram 4,22%, em reação a informes de que a empresa estaria negociando uma aliança com a Air China. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, encerrou com valorização de 89,50 pontos, ou 0,64%, em 14.091,90 pontos. Operadores disseram que o mercado recuperou praticamente todas as perdas da sexta-feira. A alta foi liderada pelas ações do setor de construção. As da Sacyr Vallehermoso subiram 15,21%, em meio a especulações sobre uma fusão; as da Acciona avançaram 2,04%. As ações da Iberdrola caíram 2,56%, ainda em reação à oferta feita pela empresa para adquirir a Scottish Power. Lisboa Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 2,74 pontos, ou 0,03%, em 10.604,43 pontos. Operadores disseram que a reação positiva do mercado à queda dos preços do petróleo foi contrabalançada pelas quedas das ações da Portugal Telecom (-0,31%) e da Energias de Portugal (-0,28%). As ações da Sonae SGPS subiram 1,34%, ainda em reação a seu informe de resultados. As informações são da Dow Jones.