Bolsas européias encerram em alta; BA cai 6,3% As bolsas européias fecharam em alta, apesar das perdas com as ações da British Airways. No entanto, os índices terminaram abaixo das máximas, influenciados pela abertura em queda de Wall Street. O índice FT-100, de Londres, terminou o dia em alta de 0,34%, em 5.684,10 pontos. O índice Xetra-DAX, de Frankfurt, fechou em alta de 0,55%, em 5.533,42 pontos. O índice CAC-40, de Paris, subiu 0,60% e fechou em 4.803,29 pontos. As ações da British Airways fecharam em queda de 6,3%. A companhia revelou que autoridades britânicas e norte-americanas investigam a empresa e outras companhias aéreas por suspeita de coordenar preços com outras companhias aéreas para as taxas de combustível cobradas nos tíquetes de vôos de longa distância. As ações da Danone fecharam em alta de 2,2%, na esteira de especulações de que poderia ser uma das candidatas a aquisição da Kraft Foods, que teria interesse em investir na França. As ações da farmacêutica Sanofi-Aventis avançaram 2,4%, influenciadas pela autorização para comercializar medicamento para obesidade Acomplia. Na Alemanha, as ações da Allianz subiram 1,5%, depois de anunciar programa, já esperado, de corte de 5 mil funcionários. Na Bolsa espanhola, o índice IBEX-35 fechou em alta de 0,81%, a 11.246,30 pontos. Em Milão, o índice MIB 30 fechou em alta de 0,31%, em 35.418,00 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 fechou em alta de 0,47%, em 9.425,67 pontos. As informações são da Dow Jones.