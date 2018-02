Bolsas européias encerram o dia em queda Os principais índices das bolsas de valores da Europa encerraram o dia em baixa, com a piora do cenário norte-americano. No mercado de Londres, houve queda de 0,72%; em Paris, o principal índice recuou 0,89%; a Bolsa de Frankfurt registrou baixa de 0,74%; Milão caiu 0,79%; e Madri cedeu 0,56%. A Bolsa de Lisboa, contudo, terminou em alta de 0,01%.