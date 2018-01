Bolsas européias fazem pausa, com cautela antes do BCE Os mercados acionários europeus operam praticamente estáveis, mas com tendência de baixa hoje e sinais de fazer uma pausa nas altas recentes. O movimento é, em geral, de liquidez limitada pelos feriados públicos em alguns países do Norte da Europa e pela cautela dos investidores antes da reunião, amanhã, do Banco Central Europeu (BCE). A expectativa é de que o BCE aplique outra elevação de 0,25 ponto em sua taxa básica de juro para 3,50% ao ano. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 subia 0,01%, para 6.087 pontos, por volta das 10h45 (de Brasília), favorecido pelo movimento das ações de bancos e das mineradoras ante o avanço dos preços dos metais na London Mercantile Exchange (LME). Os papéis do Royal Bank of Scotland subiram 3,7% depois de o banco ter informado que seu lucro antes dos impostos em 2006 deve atingir US$ 18,1 bilhão, superando as previsões dos analistas. Em Frankfurt, o índice DAX operava estável em 6.372 pontos. Segundo os operadores, o mercado está em fase de consolidação, depois da disparada no fim da terça-feira. As ações da Deutsche Post (correio alemão) subiram 3% estimuladas pelas declarações da empresa de que sua unidade Express, nos EUA, atingirá o equilíbrio financeiro bem antes do esperado. Em Paris, o índice CAC-40 estava em baixa de 0,29%. Os investidores estão "relutantes em assumir risco nesta época de (pagamento de) bônus", disse um operador da Global Equities. Alcatel-Lucent subia 2,1% com a compra de papéis barateados depois de vários pregões em território negativo, enquanto a EDF subia 0,7%. Ontem à noite, a Corte Constitucional da França decidiu que as tarifas de energia continuarão sendo reguladas na maioria das residências francesas. A empresa francesa da tecnologia da informação Capgemini caía 3,9% após anunciar um surpreendente aumento de capital de 500 milhões de euros para participar de aquisições. As informações são da agência Dow Jones.