Bolsas européias fecham com ganho, mas Londres recua As principais bolsas européias fecharam em alta, recuperando terreno depois de terem reagido ontem à decisão da Tailândia de adotar controles sobre o fluxo de capitais; anúncios de fusões e aquisições também movimentaram os mercados. A exceção foi Londres, com leve baixa depois de um alerta de queda nos lucros da HMV. Em Estocolmo, as ações da Ericsson subiram 1,3%, em reação ao anúncio de um acordo para a aquisição da norte-americana Redback Networks por US$ 2,1 bilhões. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em baixa de 5,3 pontos, ou 0,09%, em 6.198,60 pontos. As ações da rede de lojas de CDs e DVDs HMV caíram 4,72%, depois de a empresa fazer um alerta de queda nos lucros. As da British Energy recuaram 6,2%, depois de a empresa anunciar que os reparos em duas de suas usinas nucleares não serão concluídos antes de março. No setor de telecomunicações, as ações da BT subiram 3,69%, depois de elevação de classificação de risco pela Standard & Poor's. Operadores disseram que a ata da última reunião do Banco da Inglaterra (que mostrou unanimidade na decisão de manter a taxa básica de juros em 5,0% ao ano) fez crescer a expectativa dos investidores de que a política monetária será mantida inalterada no futuro próximo. "Mas muito dependerá das vendas no varejo para o Natal e dos dados do crédito ao consumidor", ressalvou Manus Cranny, da Cantor Index. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou em alta de 29,66 pontos, ou 0,54%, em 5.514,42 pontos. Um operador observou que a abertura positiva das Bolsas dos EUA e a baixa dos preços do petróleo ajudaram o CAC a fechar acima do nível psicologicamente importante dos 5.500 pontos e apenas 40 pontos abaixo da máxima do ano, de 5.553,45 pontos. As ações da EADS subiram 4,08%, em reação à encomenda de nove aviões Airbus A380 pela Singapore Airlines. As da Saint Gobain avançaram 3,10%, em reação aos dados da construção de imóveis residenciais nos EUA, divulgados ontem. As da Gaz de France caíram 0,77%, depois de sua diretoria orientar o CEO da empresa a elaborar um novo calendário para a fusão com a Suez (cujas ações avançaram 0,24%). No setor de tecnologia, as ações da CapGemini subiram 2,11%. No setor siderúrgico, as ações da Mittal subiram 2,37%, em reação ao anúncio do acordo para a compra da mexicana Sicartsa. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 33,40 pontos, ou 0,51%, em 6.586,91 pontos. "O fato de o mercado ter conseguido manter os níveis dos últimos dias, logo antes do Natal, mostra que o sentimento é positivo", disse um operador. As ações da RWE, do setor de energia, caíram 1,93%, depois de a empresa ser advertida pelo Escritório Alemão de Cartéis, que suspeita de manipulação de preços. As da ThyssenKrupp, do setor siderúrgico, subiram 3,91%, em meio a especulações sobre uma fusão. As ações da BASF subiram 1,94% e as do Commerzbank avançaram 1,92%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib terminou o dia com acréscimo de 91 pontos, ou 0,22%, em 41.315 pontos. Operadores disseram que o mercado italiano acompanhou as altas de outros mercados europeus. As ações do Banco Popolare Vernoa e Novara subiram 2,85% e as da Banca Popolare Italiana avançaram 3,17%; cada uma das instituições anunciou que vai recomprar 5,4% de suas próprias ações antes de sua fusão. As da Fastweb avançaram 3,38%, em reação a recomendação do Crédit Suisse. As ações da Alitalia subiram 4,17%, depois de o jornal financeiro Il Sole 24 Ore dizer que a Banca Intesa, o fundo de investimentos M&C e a Air One deverão fazer ofertas pela empresa quando ela for privatizada. Operadores disseram que amanhã o mercado estará atento ao índice de confiança do consumidor da Itália em dezembro e aos indicadores norte-americanos (revisão final do PIB e pedidos de auxílio-desemprego). Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 24,90 pontos, ou 0,18%, em 14.201,70 pontos. A alta foi atribuída ao fim dos temores relacionados à volatilidade nos mercados asiáticos. Entre os destaques do pregão estavam blue chips (ações de primeira linha) como Telefónica (+1,06%) e BSCH (+0,72%). No setor de energia, as ações da Enagas caíram 11,85% e as da REE (Red Eléctrica de España) recuaram 8,60%, depois de o governo espanhol rebaixar a garantia de compensação por seus investimentos para 2007. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em queda de 47,78 pontos, ou 0,43%, em 11.091,00 pontos. Operadores atribuíram a queda à realização de lucros, depois de dois pregões consecutivos em que o mercado português havia tido um desempenho superior ao das outras Bolsas européias. As ações da Energias de Portugal caíram 2,35% e as da brisa recuaram 0,53%. As da ParaRede caíram 4,35%. Analistas do Banco BPI disseram que o PSI-20 tem níveis de suporte em 11.077 e em 10.973 pontos e de resistência em 11.189 e 11.229 pontos. As informações são da Dow Jones.