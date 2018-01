Bolsas européias fecham em alta após índices dos EUA As principais bolsas européias fecharam em alta. Operadores disseram que os mercados foram influenciados pela abertura positiva do mercado de ações dos Estados Unidos, após a divulgação do índice de atividade no setor de serviços e da revisão para baixo do indicador de custo da mão-de-obra no terceiro trimestre. As ações do setor de petróleo subiram, em reação à recuperação dos preços do produto e à elevação de recomendação pelo ABN Amro; as ações das mineradoras e as do setor de telecomunicações também subiram. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 36,0 pontos ou 0,60%, em 6.086,4 pontos. No setor de mineração, as ações da Antofagasta subiram 4,59%, as da Anglo American avançaram 3,24% e as da Lonmin ganharam 0,89%, em meio a especulações sobre fusões e aquisições. No setor de petróleo, as ações da BP subiram 1,85%, as da Cairn Energy avançaram 1,24% e as da Shell fecharam em alta de 1,58%. As ações do setor de comércio varejista caíram, depois de a Tesco divulgar um informe de vendas; as da Woolworths recuaram 7,5% e as da William Morrison perderam 1,62%. No setor financeiro, as ações do HSBC caíram 1,49%, em reação a seu informe de resultados. No setor de telecomunicações, as ações da Vodafone subiram 2,41%, após elevação de recomendação pela Goldman Sachs. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, subiu 63,61 pontos ou 1,20%, em 5.359,69 pontos. As ações da Total, do setor de petróleo, avançaram 1,99%. As da Sanofi-Aventis, do setor farmacêutico, avançaram 3,04%, em reação a um estudo sobre os efeitos de seu medicamento contra diabetes Acomplia. As da Electricité de France (EdF) subiram 2,60%, ainda em reação a uma decisão judicial que extingue a regulamentação das tarifas. As ações da Rhodia, do setor químico, subiram 1,20%, depois de a empresa anunciar a venda de sua unidade de fibras industriais. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt encerrou com o índice Xetra-DAX com elevação de 77,57 pontos ou 1,23%, em 6.372,80 pontos. As ações do Deutsche Post subiram 3,55%, depois de a empresa fazer previsões otimistas sobre o desempenho de sua unidade norte-americana, a US Express. As da Deutsche Telekom avançaram 0,83%, reagindo ao anúncio de mudanças no comando da empresa. As da ThyssenKrupp subiram 3,66%, depois de a Exane BNP elevar seu preço-alvo. As ações da Linde subiram 3,35%, em recuperação técnica. Operadores disseram que amanhã o mercado estará atento aos dados da produção industrial da Alemanha em outubro. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 253 pontos ou 0,63%, em 40.408 pontos. As ações do setor de energia subiram, em reação à recuperação dos preços do petróleo (ENI +1,02%, Saipem +1,29%); as da Tenaris avançaram 1,82%. As da Autogrill subiram 3,10%, ainda em reação à reestruturação da estrutura societária anunciada ontem. As da Alitalia avançaram 6,34%, depois de o governo italiano dizer que está disposto a vender a totalidade da empresa a investidores. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 186,10 pontos ou 1,34%, em 14.032,50 pontos. As ações da Acciona subiram 2,66% e as da Endesa avançaram 2,28%, depois de a Acciona dizer que venderá sua participação na Endesa se a maioria dos acionistas da Endesa oferecer suas ações para a alemã E.On. As ações da Albertis subiram 1,26%, depois de a empresa anunciar a compra de uma participação de 32% na Eutelsat. Lisboa A Bolsa de Lisboa terminou com o índice PSI-20 em alta de 57,55 pontos ou 0,54%, em 10.725,35 pontos (nível mais alto em cinco anos). As ações da Galp Energia subiram 3,03%, em reação à alta dos preços do petróleo; as da Energias de Portugal avançaram 2,23%, beneficiando-se das especulações sobre mais consolidação no setor de infra-estrutura. As informações são da Dow Jones.