Bolsas européias fecham em alta com bancos As bolsas européias fecharam nos níveis mais altos dos últimos seis anos e meio, estimuladas pelos ganhos no setor bancário. As negociações em torno da aquisição do ABN Amro ajudaram as ações do banco holandês a subirem 5,7% e beneficiaram todo o setor na Europa. O ABN afirmou que está a caminho de superar a meta de lucro de 2007. Ao mesmo tempo, os papéis do banco reagiram à notícia de que a instituição recebeu cartas de interesse do Royal Bank of Scotland, Banco Santander Central Hispano e Fortis. Analistas especularam que o consórcio poderia arcar com uma oferta maior do que a do Barclays, que já tinha manifestado interesse de se unir ao ABN. As ações do Barclays subiram 1,7% com os investidores acreditando que o acordo agora não será concluído, enquanto as ações do Royal Bank of Scotland ganharam 2,4%, as do Santander avançaram 1% e as do Fortis perderam 1,2%. O Fortis não havia sido citado como possível interessado pelo ABN, ao contrário do Royal Bank os Scotland e Santander. O setor bancário foi destaque nas principais bolsas da Europa. O índice FTSE-100 da Bolsa de Londres fechou em alta de 53,80 pontos (0,83%), em 6.516,20 pontos. As ações do HSBC avançaram 0,9% depois de um investidor saudita anunciar a compra de 3,1% de participação no maior banco europeu. Em Paris, o índice CAC-40 subiu 72,63 pontos ou 1,25% e encerrou em 5.861,97 pontos. BNP Paribas avançou 2,9%, Société Generale também ganhou 2,9% e Credit Agricole avançou 1,7%. Frankfurt Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX terminou em alta de 125,99 pontos ou 1,75%, em 7.338,06, com alta de 3,9% das ações do Commerzbank. O índice Ibex-35 da Bolsa de Madri fechou com ganho de 55,50 pontos ou 0,37%, em 15.020,80 pontos. As ações do BBVA subiram 0,9%, as do Banesto ganharam 2,3% e as do Bankinter avançaram 2,5%. Em Lisboa, o índice PSI-20 subiu 157,98 pontos ou 1,33%, em 12.053,75 pontos. As ações do Banco Comercial Português avançaram 4,4%. Em outros setores, as mineradoras se beneficiaram da alta do cobre e fecharam em alta. BHP Billiton subiu 2,4% e Rio Tinto ganhou 2,1%. As ações da Royal Philips Electronics ganharam 5,5%, depois de registrar lucro de 875 milhões de euros (US$ 1,19 bilhão) no primeiro trimestre, superando as projeções dos analistas. Já as ações da Alitalia subiram 2,4%, as da Iberia ganharam 3% e as da Lufthansa ganharam 2,2%, estimuladas por especulação de consolidação no setor. As informações são da Dow Jones e de agências internacionais.