Bolsas europeias fecham em alta com fala de Bernanke

Em seus comentários, preparados para um depoimentos no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, Bernanke reiterou sua afirmação anterior de que a economia deverá permitir que o Fed comece a reduzir suas compras de ativos ainda neste ano e encerrá-las em meados de 2014. Bernanke disse também que, se o mercado de trabalho se tornar menos favorável e as condições de crédito apertarem, "o atual ritmo das compras poderá ser mantido por mais tempo".

Antes do discurso de Bernanke, o Departamento do Trabalho dos EUA disse que as construções de casas iniciadas caíram 9,9% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 836 mil. O dado de maio, que inicialmente apontou uma alta de 6,8%, foi revisado para aumento de 8,9%. Os economistas consultados pela Dow Jones previam uma alta de 3,9% das construções em junho

No início do dia, a ata da reunião de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) mostrou que todos os nove membros do comitê de política monetária do banco votaram a favor da continuidade dos programa de estímulo em julho - uma surpresa para aqueles que estava esperando que apenas alguns membros, incluindo potencialmente o novo presidente da instituição, Mark Carney, votariam a favor do estímulo. O BOE anunciará os resultados de uma revisão sobre novas opções de política em agosto.

Os yields dos bônus do governo do Reino Unido subiram e a libra ganhou força ante o dólar com a ata.

O índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 0,25%, aos 6.571,93 pontos. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 avançou 0,55%, para 3.872,02 pontos. O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, aumentou 0,65%, para 8.254,72 pontos. Na Bolsa de Milão, o índice FTSE-Mib subiu 1,06%, para 15.695,03 pontos. O índice IBEX-35, da Bolsa de Madri, teve alta de 0,19%, para 7.812,70 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 0,34%, aos 5.442,70 pontos.

Entre os destaques da sessão estavam as ações da BHP Billiton que subiram 2% ajudadas pela produção de minério de ferro recorde no ano fiscal passado registrada pela companhia. Os papéis da fabricante de equipamentos semicondutores ASML Holding também avançaram 2% devido ao aumento da perspectiva para as vendas da empresa. Na mão contrária, as ações do grupo L''Oreal caíram 0,6% após a companhia reportar um enfraquecimento do crescimento no primeiro semestre deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.