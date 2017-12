Bolsas européias fecham em alta com melhora nos EUA As principais bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira, motivadas pelo bom desempenho verificado na abertura do mercado de ações nos Estados Unidos, após a divulgação dos dados de emprego norte-americano, que vieram acima das expectativas. O índice Ibex-35 da Bolsa de Madri encerrou em elevação de 72,20 pontos (0,62%), para 11.771,80 pontos. Em Lisboa, o índice PSI-20 terminou em 63,30 pontos (+0,66%), para 9.674,12 pontos. Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 encerrou com avanço de 52,0 pontos (0,89%), em 5.907,9 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 fechou em elevação de 61,43 pontos (1,23%), em 5.069,27 pontos.