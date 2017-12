Bolsas européias fecham em alta com notícias de fusões As principais bolsas da Europa fecharam a segunda-feira em alta, ajudadas pelo bom desempenho dos mercados de ações norte-americano, registrado principalmente na abertura dos negócios em Nova York, e por notícias de fusões e aquisições de grandes empresas. Em Madri, o índice Ibex-35 subiu 73,60 pontos, ou 0,63%, aos 11.845,40 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 terminou em alta de 192,52 pontos, ou 1,99%, aos 9.866,64 pontos. A bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax com variação positiva de 0,87%, aos 5.855,16 pontos Em Milão, o índice S&P/Mib subiu 268 pontos, ou 0,71%, aos 38.195 pontos. Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 avançou 44,90 pontos, ou 0,76%, aos 5.952,80 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 registrou ganho de 38,20 pontos, ou 0,75%, aos 5.107,47 pontos, o maior nível de fechamento em quatro anos.