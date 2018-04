Bolsas européias fecham em alta, com nova oferta pelo ABN As bolsas européias tiveram um dia positivo hoje, que teve como destaque mais um capítulo na batalha pelo ABN Amro, depois de um consórcio de três bancos ter anunciado que pode pagar cerca de US$ 100 bilhões pelo banco holandês. Os investidores também receberam com satisfação os lucros apresentados pela Michelin, Merck KGaA e Shire. Na Bolsa de Amsterdã, as ações do ABN Amro subiram 3,5%. Por outro lado, as ações de duas de três companhias que estão no grupo que fez a nova oferta pelo banco holandês caíram: Royal Bank of Scotland (RBS) recuou 0,8% e Fortis fechou em baixa de 1,7%. O consórcio também inclui o Banco Santander, cujas ações subiram 0,9% na Bolsa de Madri. O valor da oferta do consórcio é cerca de 13% maior do que a proposta do Barclays aceita pelo ABN Amro, baseado nos preços de fechamento de terça-feira. As ações do britânico Barclays subiram 1,6% depois do anúncio do consórcio e do ABN Amro ter detalhado como seu acordo de venda das operações do LaSalle, de Chicago, para o Bank of America por US$ 21 bilhões pode ser rompido. O consórcio quer manter as operações da LaSalle com o grupo ABN Amro. Fusões e aquisições são fatores de alta do mercado e "acreditamos que a melhor forma de aproveitarmos isso é comprar ações de grande capitalização enquanto os acordos estão aumentando a escala de capitalização", disse Teum Draaisma, estrategista de ações do Morgan Stanley, apontando para o possível acordo do ABN Amro como um exemplo desta tendência. Os mercados norte-americanos deram um impulso ao sentimento na Europa, depois do índice Dow Jones ter superado a marca dos 13 mil pontos pela primeira vez na história esta manhã. Segundo operadores, o Dow Jones reagiu positivamente ao dado de encomendas de bens duráveis que subiu 3,4% em março nos EUA, de uma expectativa de alta de 2,7% dos analistas. A agenda desta quarta-feira também tinha indicadores econômicos da Alemanha e do Reino Unido. A pesquisa do Instituto IFO de sentimento empresarial apontou uma melhora para 108,6 em abril, de 107,7 em março e também apontou uma melhora nos sub-componentes de condições atuais e de expectativas. "A confiança do empresariado alemão está pleno de otimismo", disse David Brown, economista-chefe do Bear Stearns na Europa. No Reino Unido, os indicadores mostraram um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,8% no primeiro trimestre sobre uma base anualizada. Entre as empresas européias que apresentaram balanços, as ações do conglomerado alemão de engenharia Siemens caíram 0,9%, depois de ter anunciado que seu executivo-chefe, Klaus Kleinfeld, vai deixar o cargo quando seu contrato vencer no final de setembro. A Siemens não indicou um sucessor. O conglomerado também registrou um aumento de 36% no lucro líquido registrado no seu segundo trimestre fiscal, para 1,26 bilhão de euros. As ações da Shire subiram 5,2% depois da companhia ter reportado que seu lucro líquido cresceu para US$ 112,7 milhões no primeiro trimestre, de um lucro de US$ 61,1 milhões registrados em igual período do ano passado. A companhia também informou que prevê um aumento da receita cresça no piso da faixa de 20% em 2007, em comparação com a estimativa anterior de ao redor de 20%. As ações da companhia farmacêutica alemã Merck registraram uma alta de 4,5% depois da companhia ter registrado um aumento de 37% nas vendas do primeiro trimestre para 2,17 bilhões de euros, resultado que foi impulsionado pela inclusão da Serono. A Merck registrou um prejuízo de 8,3 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, após encargos, de um lucro de 180,8 milhões de euros registrado em igual período do ano passado. Ainda no setor farmacêutico, as ações da GlaxoSmithKline caíram 0,5% depois de reportar que seu lucro ficou virtualmente estável, enquanto as vendas foram afetadas pelas variações do câmbio. As ações da Michelin subiram 4,4%, impulsionadas pelo desempenho das montadoras, depois da fabricante de pneus ter registrado um aumento de 5,5% nas vendas no primeiro trimestre para 4,2 bilhões de euros, refletindo volumes e preços mais elevados. A companhia também reafirmou sua estimativa para o ano. Em Londres, o índice FT-100 subiu 32,40 pontos (0,50%) e fechou com 6.461,9 pontos. O índice Dax-30, da Bolsa de Frankfurt, avançou 72,76 pontos (1,00%) e fechou com 7.343,08 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 subiu 61,30 pontos (1,04%) e fechou com 5.947,33 pontos, depois de ter alcançado os 5.962,39 pontos na máxima do pregão, um nível que não era visto desde fevereiro de 2001. As informações são da Dow Jones.