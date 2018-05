Bolsas europeias fecham em alta com PMI em recuperação As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 24, após a divulgação dos índices de atividade dos gerentes de compra (PMIs, na sigla em inglês) de diversos países do continente e também do agregado da zona do euro. Os indicadores mostraram que o bloco pode estar finalmente começando a sair da recessão. Os ganhos só não foram maiores porque o PMI da China caiu para o menor nível em onze meses, elevando os receios com a segunda maior economia do mundo. O índice pan-europeu Stoxx 600 ganhou 0,55%, fechando a 301,10 pontos.