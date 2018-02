Bolsas européias fecham em alta com queda do petróleo As Bolsas européias fecharam em alta. Operadores disseram que as ações dos setores automotivo e químico subiram pelo fato de os preços do petróleo estarem perto das mínimas recentes; os investidores também teriam comprado ações do setor de telecomunicações, que recentemente tiveram um desempenho inferior ao do resto do mercado. As ações do setor farmacêutico reagiram a notícias de fusões e aquisições. As ações do setor de viagens e turismo subiram em reação ao informe de resultados da Carnival, maior linha de navios de cruzeiro do mundo. Na Bolsa de Zurique, as ações da Serono subiram 17,6%, em reação ao anúncio da aquisição de uma participação de 64,5% na empresa pela alemã Merck KGaA (que não tem relação com a norte-americana Merck). Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 30,5 pontos, ou 0,52%, em 5.896,7 pontos. As ações da mineradora Anglo American subiram 2,57%, em meio a especulações sobre uma oferta de aquisição. As da Carnival avançaram 5,55%, em reação a seu informe de resultados. As da rede de supermercados William Morrison, que também divulgou resultados, tiveram um ganho de 7,71%. No setor de telecomunicações, as ações da BT subiram 0,87% e as da Vodafone avançaram 1,53%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou com ganho de 15,58 pontos, ou 0,30%, em 5.208,32 pontos. Operadores disseram que o mercado ignorou temores de uma desaceleração da economia dos EUA. As ações da Pernod Ricard, do setor de bebidas, caíram 4,68%, em reação a seu informe de resultados. As da France Telecom subiram 1,84%, em reação a informes de que a empresa não tem interesse em comprar a unidade britânica da AOL. As da EADS caíram 2,37%, depois de a empresa confirmar novos atrasos no desenvolvimento do jato Airbus A380. Entre as provedoras de serviços públicos, as ações da Gaz de France perderam 0,13% e as da Suez recuaram 1,54%, depois de as duas anunciarem medidas que facilitariam a aprovação de sua fusão pelas autoridades européias. Operadores disseram que o setor farmacêutico deverá estar no centro das atenções nesta sexta-feira, depois do anúncio da aquisição da unidade de medicamentos da alemã Altana pela dinamarquesa Nycomed por 4,5 bilhões de euros. Frankfurt Na Bolsa de Frankfurt, o índice Xetra-DAX terminou o dia com valorização de 7,65 pontos, ou 0,13%, em 5.962,03 pontos. Operadores disseram que o mercado reagiu a notícias de fusões e aquisições e que os investidores mostraram expectativa de que as Bolsas dos EUA subissem, depois de o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) não elevar as taxas de juro. "As primeiras indicações do comportamento do mercado nos EUA, porém, sugerem reação a uma desaceleração da economia norte-americana, que teria impacto também nos mercados alemães", disse um operador. Um analista técnico afirmou que "a nova alta justifica uma correção do mercado", para a casa dos 5.810 pontos. As ações da Altana avançaram 1,16%, em reação ao anúncio de sua unidade de medicamentos para a Nycomed; as da Merck KGaA caíram 4,7%, em reação ao anúncio da compra da Serono. As ações dos setores automotivo e químico subiram em reação aos preços baixos do petróleo. As da TUI, do setor de turismo, registraram ganho de 3,98%, em reação ao informe de resultados da Carnival. As da Deutsche Telekom subiram 2,32%, acompanhando as altas do setor. No setor de energia, as ações da E.On caíram 2,87% e as da RWE cederam 2,29%, em reação aos preços baixos do petróleo. As ações da Adidas subiram 2,43%, devido à expectativa positiva em relação ao informe de resultados da rival norte-americana Nike. Milão A Bolsa de Milão fechou com o índice S&P-Mib em alta de 155 pontos, ou 0,41%, em 38.243 pontos. Operadores disseram que o comportamento do mercado continua a ser determinado pelo desempenho das ações dos bancos, em meio a especulações sobre novas fusões no setor. As ações da Telecom Italia subiram 1,49%, com os investidores apostando que a empresa venderá a Telecom Italia Moblie (TIM), embora venha negando essa possibilidade. As ações da Alitalia ganharam 0,74%. Madri Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 fechou em alta de 50,80 pontos, ou 0,41%, em 12.476,90 pontos. Operadores disseram que o mercado acompanhou as altas de outras Bolsas européias. As ações da Metrovacesa tiveram alta de 15,87%, devido à cobertura de posições, depois de encerrado o prazo para ofertas por 26% da empresa. As da Inditex subiram 2,03%, recuperando o terreno perdido ontem. Lisboa O índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, encerrou com valorização de 26,56 pontos, ou 0,26%, em 10.095,68 pontos. As ações da Energias de Portugal subiram 0,64%, em reação ao informe de que a empresa vai investir em energia eólica nos EUA. As da Portugal Telecom fecharam no mesmo nível de ontem e as da SonaeCom recuaram 0,19%, com notícias sobre a aprovação de sua fusão pelas autoridades antitruste.