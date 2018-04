Bolsas européias fecham em alta com setor de energia As principais bolsas européias fecharam em alta com os investidores comemorando as notícias de que a alemã E.ON abandonou os planos de compra da espanhola de energia Endesa e que a aquisição pode ser realizada em breve pela Enel e Acciona. O setor minerador também registrou alta com o avanço dos preços do cobre. Os mercados europeus se beneficiaram ainda da alta das ações norte-americanas, apoiadas pelo recuo dos preços de petróleo com os sinais de resolução do impasse entre Irã e Reino Unido. As ações da alemã E.ON dispararam 6% depois de a companhia anunciar que chegou a um acordo com a italiana Enel e a espanhola Acciona para retirar sua oferta de 42,4 bilhões de euros (US$ 56,7 bilhões) pela Endesa em troca da aquisição de um portfólio de ativos de energia atualmente da Enel e da Endesa. As ações da Acciona subiram 5,9% e as da Enel ganharam 1,3%, enquanto as da Endesa perderam 1,1%. A notícia de que a movimentação pela tomada de controle da Endesa possa estar se aproximando do fim estimulou o setor. Em Londres, as ações da Scottish & Southern subiram 1,5% e as da International Power ganharam 2,7%. "O tema de consolidação pan-européia dos setores de energia e eletricidade continua forte", segundo analistas do banco de investimento Merrill Lynch, que acrescentaram que o "setor de serviços britânico continua sendo o mais fácil de negociar". Em Paris, as ações da Suez avançaram 1,4%. Tanto a Suez como a Scottish & Southern já foram avaliadas como possíveis alvos de ofertas pela E.ON. Em Madri, as ações da Union Fenosa ganharam 4,6%, as da Gas Natural avançaram 3,9% e as da Iberdrola subiram 2,4%. O índice FTSE-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 50,60 pontos, ou 0,80%, em 6.366,10 pontos. As mineradoras foram destaque do pregão e subiram fortemente sustentadas pela forte alta dos preços do cobre. As ações da Kazakhmys ganharam 3,6%, as da BHP Billiton avançaram 2,6%, as da Rio Tinto subiram 3,7%, as da Lonmin tiveram alta de 2,3% e as da Xstrata ganharam 3,4%. O índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, subiu 108,39 pontos, ou 1,56%, e fechou em 7.045,56 pontos. As ações da Continental, de pneus, ganharam 3,2%, estimuladas pela especulação de que a empresa poderá receber uma oferta de aquisição de um grupo de private equity (que compra participação em empresas). Em Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 66,35 pontos, ou 1,18%, em 5.711,91 pontos. As ações da Michelin subiram 2,6% na esteira dos ganhos da Continental. Em Madri, o índice Ibex-35 fechou em alta de 222,50 pontos, ou 1,51%, em 14.953,20 pontos, novo recorde de fechamento. Em Lisboa, o índice PSI-20 encerrou com ganho de 97,02 pontos, ou 0,74%, em 11.840,92 pontos. As ações da Energias de Portugal avançaram 1,5%, ainda se beneficiando do acordo com a argelina Sonatrach anunciado ontem. Banco Comercial Português subiu 0,7%. As informações são da Dow Jones.