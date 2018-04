Bolsas européias fecham em alta com telecomunicações Os ganhos do setor de telecomunicações ajudaram as principais bolsas européias a fecharem em alta, após as notícias de que a AT&T está negociando, junto com a America Movil, a compra de participação da Telecom Itália. As ações da Telecom Itália dispararam 9,55% depois que a Pirelli surpreendeu o mercado ao anunciar que está discutindo venda de participação indireta na companhia, por meio da holding Olimpia, que possui 18% da Telecom Italia. Em Milão, as ações da Pirelli, que tem 80% de participação na Olimpia, ganharam 9,4%. Outras operadoras de telecomunicações aproveitaram-se do anúncio e fecharam em alta. As ações do Vodafone Group subiram 0,8%, as da France Telecom ganharam 1,9% e as da Deutsche Telecom avançaram 2,3%. As ações da Telefónica ganharam 0,9%. A Pirelli e a Telefónica haviam anunciado em fevereiro que estão discutindo a venda para a companhia espanhola de participação minoritária da Olimpia. Os ganhos no setor de telecomunicação ofuscavam as dificuldades das fabricantes de telefones, após a joint venture recém-formada Nokia Siemens alertar para uma diminuição na demanda por equipamentos em algumas regiões. As ações da Nokia perderam 1,5% e as da Siemens recuaram 0,1%. As ações da concorrente Ericsson recuaram 1,4%. Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 7,50 pontos, ou 0,12%, em 6.315,50 pontos. As ações das construtoras Land Securities ganharam 1,6% e as British Land subiram 1,9% com as elevações nas recomendações do HSBC. O Barclays, que está negociando a compra do banco holandês ABN Amro, subiu 0,3% em reação ao anúncio de que irá pagar US$ 76 milhões pela unidade de empréstimos EquiFirst Corporation da Regions Financial. O índice CAC-40 da Bolsa de Paris registrou ganho de 11,40 pontos, ou 0,20%, em 5.645,56 pontos. As montadoras Renault e Peugeot tiveram desempenhos divergentes após a divulgação dos dados de licenciamento de automóveis na França. As ações da Renault perderam 0,3% enquanto as da Peugeot ganharam 1,1%. Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt teve valorização de 20,14 pontos, ou 0,29%, em 6.937,17 pontos. As ações da DaimlerChrysler ganharam 1,3% com os rumores de que poderá vender a Chrysler por entre US$ 6 bilhões e US$ 9 bilhões, valor acima do estimado inicialmente. O índice Ibex-35 da Bolsa de Madri fechou com acréscimo de 89,1 pontos, ou 0,61%, em 14.730,80 pontos. A Iberdrola liderou os ganhos e subiu 2,1% após anunciar que irá desenvolver sete parques eólicos na Itália. As ações da Iberia ganharam 1% com a contínua especulação de fusões e aquisições no setor aéreo. Segundo informou o jornal londrino "The Times", o grupo de private equity (grupo que compra participações em empresas) TPG Inc. está procurando um parceiro para lançar uma oferta de 3,4 bilhões de euros (US$ 4,5 bilhões) pela Iberia. O índice PSI-20 da Bolsa de Lisboa avançou 100,62 pontos, ou 0,86%, e fechou em 11.573,90 pontos. As ações da Energias de Portugal subiram 2%, recuperando parte das fortes perdas da semana passada. As informações são da Dow Jones.