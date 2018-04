Bolsas européias fecham em alta com telecomunicações As bolsas européias fecharam em alta, com destaque para o setor de telecomunicações, que foi movimentado pela aquisição da Telecom Italia pela espanhola Telefónica e pelos rumores de que a britânica Cable & Wireless iria vender seus negócios no Reino Unido e no exterior. A movimentação elevou a especulação de que as aquisições na indústria de telecomunicações européia poderão aumentar. As ações da Telecom Italia fecharam em queda de 2%, depois que a gigante espanhola Telefónica, junto a um consórcio de empresas italianas, anunciou a aquisição do grupo controlador da Telecom Itália por 4,1 bilhões de euros (US$ 5,6 bilhões). As ações da Telefónica avançaram 0,2%. A Telefónica passou a liderar, com 42,3%, um consórcio que reúne Generali (28,1%), Mediobanca (10,7%), Intesa (10,7%) e Benetton (8,2%). As cinco detêm 18% da Olimpia, controladora da Telecom Italia. Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 30,50 pontos, ou 0,48%, em 6.449,20 pontos. As ações da Cable & Wireless subiram 2,3%, com as notícias publicadas na imprensa britânica neste fim de semana, dando conta que a companhia de telecomunicações está considerando a venda de seus negócios no Reino Unido e não exterior. As ações da empresa chegaram a subir 5,5%, mas devolveram parte das perdas depois que a companhia negou as notícias. As empresas do setor de petróleo e gás subiram, com destaque para a alta de 1,1% das ações da BP, depois que o jornal londrino "The Times" afirmou que a empresa está liderando a corrida para comprar participação na Pakistan State Oil, em um negócio avaliado em cerca US$ 600 milhões. As ações da italiana Eni subiram 0,3%, ao anunciar a compra de campos no Golfo do México da Dominion por US$ 4,8 bilhões. Em Paris, a EDF subiu 1,7% e a Suez ganhou 1,5%. O índice CAC-40 da Bolsa de Paris encerrou com valorização de 29,27 pontos, ou 0,49%, em 5.960,04 pontos. Os mercados continuaram de olho no setor bancário e as ações do ABN Amro perderam 1%, depois que um tribunal holandês afirmou no sábado que irá decidir na quinta-feira se vai congelar a venda do LaSalle para o Bank of America. O ABN é alvo de duas ofertas de aquisição, uma do britânico Barclays e outra do consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland (RBS). As ações do RBS fecharam estáveis, enquanto as do Barclays avançaram 0,3%. Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX terminou o dia com ganho de 30,75 pontos, ou 0,42%, em 7.408,87 pontos. As ações da Deutsche Boerse, operadora da Bolsa de Frankfurt, foram suspensas depois de subir 1,4%, com o anúncio de que está negociando a compra da International Securities Exchange por US$ 2,8 bilhões. As bolsas de Madri e Lisboa fecharam em queda. O índice Ibex-35 perdeu 29 pontos, ou 0,20%, e fechou em 14.374,60, enquanto o PSI-20 caiu 38,84 pontos, ou 0,32%, e fechou em 12.244,31 pontos. As ações da Portugal Telecom recuaram 0,3%. As informações são da Dow Jones.