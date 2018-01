Bolsas européias fecham em alta com volumes reduzidos As principais Bolsas européias fecharam em alta. Os volumes foram reduzidos, por causa do feriado. Entre os informes de resultados esperados para esta quinta-feira, estão os do Crédit Suisse e as da holandesa Ahold. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 20,4 pontos, ou 0,33%, em 6.149,6 pontos. A alta foi liderada pelas ações das mineradoras, que subiram em reação à alta dos preços do zinco e ao fato de o UBS ter reiterado sua recomendação de compra para Anglo American, BHP Billiton e Rio Tinto. As ações do setor de petróleo também subiram, depois de a BP anunciar o afastamento do executivo-chefe de sua divisão que opera no Alaska; os investidores também receberam com otimismo a notícia de que a Cairn Energy espera listar as ações de sua unidade indiana na Bolsa de Mumbai (ex-Bombaim) em dezembro deste ano. As ações da produtora de açúcar Tate & Lyle caíram 1,52%, depois de a empresa divulgar resultados e prever lucros menores no segundo semestre. Unilever, Imperial Chemical Industries e Smith & Nephew divulgam resultados nesta quinta-feira. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 22,13 pontos, ou 0,41%, em 5.370,86 pontos, em dia de pouca atividade no mercado. As ações da Peugeot-Citroën subiram 1,27% e as da Renault avançaram 1,42%, em reação à baixa dos preços do petróleo. No setor de tecnologia aeroespacial e militar, as ações da EADS caíram 0,38%, com os investidores mostrando que não ficaram impressionados com as mudanças no comando da Airbus, anunciadas ontem. As ações da Sanofi-Aventis subiram 0,30%, depois de a Morgan Stanley dizer que elas continuam entre as suas preferidas no setor farmacêutico e apesar de rebaixamento de recomendação pela Bear Stearns. Operadores disseram que, nesta quinta-feira, o mercado estará atento aos índices de atividade dos gerentes de compras europeus, à decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e ao informe de resultados da Vinci e da Publicis. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 22,98 pontos, ou 0,37%, em 6.291,90 pontos. "O mercado ainda está otimista e parece haver novo interesse de compras, agora que resistimos a uma correção significativa", disse um operador. Em reação a informes de resultados, as ações do Deutsche Bank recuaram 0,06% e as da fabricante de pneus Continental caíram 0,71%. As ações da Deutsche Telekom recuaram 0,22%, depois de o Financial Times dizer que o conglomerado russo Sistema pretende adquirir uma participação de 10% a 20% na empresa, em troca do controle de sua unidade de telecomunicações, que inclui a operadora de telefonia celular MTS. As da fabricante de caminhões MAN subiram 2,07% e as da Hugo Boss avançaram 4,8%; ambas divulgarão resultados nestas quinta-feira, assim como Altana (-0,32% hoje), BMW (+0,44%) e BASF (-0,71%). Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 195 pontos, ou 0,49%, em 39.753 pontos. O volume foi reduzido, por causa do feriado e não houve notícias específicas que movimentassem o mercado. O foco foram as especulações sobre as perspectivas de novas fusões no setor financeiro. As ações da Banca Popolare di Milano subiram 6,76% e as do Banco Popolare Verona-Novara avançaram 1,19%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 19,60 pontos, ou 0,14%, em 13.772,60 pontos. O nível de fechamento é recorde, embora o Ibex tenha recuado da máxima de 12.842,40 pontos depois da abertura fraca dos mercados nos EUA. Operadores disseram que o dia foi calmo, com muitos investidores ausentes por causa do feriado. As ações da Telefónica subiram 0,66%, as do BBVA avançaram 0,90% e as do BSCH fecharam no mesmo nível de ontem. As da Mapfre caíram 2,02%, depois de rebaixamento de recomendação pelo Citigroup. A Metrovacesa divulga resultados nesta quinta-feira. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em baixa de 7,08 pontos, ou 0,07%, em 10.508,49 pontos. Os volumes foram reduzidos, por causa do feriado. As ações da Jerônimo Martins, cujo informe de resultados do terceiro trimestre sai na manhã desta quinta-feira, caíram 1,00%. As do Banco Comercial Português fecharam no mesmo nível de ontem, as da Energias de Portugal recuaram 0,28% e as da SonaeCom caíram 1,17%. As informações são da Dow Jones.