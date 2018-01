Bolsas européias fecham em alta, exceto Londres As principais bolsas continentais da Europa fecharam em alta, enquanto Londres encerrou o dia praticamente estável. Todos os mercados reagiram positivamente ao dado que mostrou queda da taxa de desemprego nos EUA para o menor nível desde antes dos atentados terroristas de 2001. Londres O FTSE-100, de Londres, caiu 1,20 ponto, ou 0,02%, para 6.148,10 pontos, com as ações da Rexam encerrando o dia em queda de 4,4%. Uma das cinco maiores empresas de embalagens e latas do mundo alertou que seu lucro com as operações de embalagem plástica ficará estável no segundo semestre, após as suas estimativas de encomendas de produtos para o setor de cosméticos não terem se materializado. Acompanhando a alta dos preços do petróleo, a BP subiu 0,60% e a Royal Dutch Shell, 1,17%. As mineradoras encerraram o dia perto da estabilidade. A Antofagasta caiu 0,29% e a BHP Billiton ficou inalterada. Frankfurt O Xetra-DAX, de Frankfurt, ganhou 17,82 pontos, ou 0,29%, em 6.241,15 pontos. Os papéis do Commerzbank se valorizaram 4,3%, após a divulgação do resultado do terceiro trimestre. O lucro do banco caiu 17%, para 217 milhões de euros (US$ 275 milhões), em razão do aumento da provisão para perdas com empréstimos, mas essa medida foi bem recebida pelos investidores, já que melhorou a qualidade do crédito. Madri Em Madri, o índice IBEX-35 subiu 75,4 pontos, ou 0,55%, em 13.794,7 pontos, recebendo o suporte, principalmente, de ativos do setor de energia, enquanto rumores sobre fusões e aquisições continuaram no pano de fundo dos movimentos do dia. Os papéis da Endesa subiram 1,5%, antes da esperada decisão sobre as condições finais de sua oferta pela E.On. A Repsol-YPF subiu 1,8% e a Gas Natural, 1,5%. Milão Em Milão, o índice Mib-30 subiu 242 pontos, ou 0,61%, para 39.895 pontos, com as ações da Fiat subindo 2%. Os ganhos foram creditados ao dado de registro de compra de veículos em outubro. A participação da Fiat no mercado italiano de carros novos subiu para 31,3%, de 30,7% em setembro e 28,3% em outubro de 2005, segundo levantamento divulgado ontem. Paris e Lisboa Em Paris, o CAC-40 fechou em 5.336,30 pontos, com alta de 26,23 pontos, ou 0,49%, enquanto o PSI-20, referencial da Bolsa de Lisboa, subiu 4,90 pontos (0,05%), para 10.504,49 pontos. As informações são da Dow Jones.