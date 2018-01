Bolsas européias fecham em alta seguindo EUA e Ásia Os mercados acionários da Europa fecharam em alta, seguindo o movimento de Wall Street e da Ásia, depois que os investidores retornaram de um feriado de cinco dias. Londres O índice FTSE 100 subiu 0,9% para 6.245 pontos. As ações da Tesco, principal operadora de supermercados da Grã-Bretanha e maior varejista do país, fecharam em alta de 1,7% e atingiram um recorde num pregão de pouca liquidez. Os papéis chegaram a 4,1125 libras, projetando o valor da companhia em mais de 32 bilhões de libras. Segundo o jornal Daily Telegraph, as vendas de internet do Tesco deram um salto de 30% nas quatro semanas até o Natal. A maior parte dos varejistas britânicos vão divulgar o resultado de suas vendas de fim de ano em janeiro. As ações da também varejista Marks & Spencer caíram 0,3%. Paris O índice CAC-40 terminou em alta de 1,58%, em 5.540 pontos, encontrando suporte acima de 5.500 com os sólidos ganhos das ações dos setores automobilístico e financeiro. O volume foi baixo, mas Peugeot subiu 3%, Renault avançou 3% e Michelin ganhou 1,3%, acompanhando o bom desempenho do setor depois da notícia de que a Ford e a Toyota estão em conversações, o que aumentou as expectativas de consolidação entre as montadoras. Entre as ações do setor financeiro, AXA subiu 1,9%, BNP Paribas apresentou alta de 2,4% e Credit Agricole, de 2%. Frankfurt O índice DAX fechou em alta de 1,63% em 6.608 pontos, puxado pela abertura em alta em Wall Street. "A liquidez foi extremamente baixa e o fluxo de notícias corporativas também", disse um operador, que acredita que os negócios continuarão escassos no que resto da semana. ThyssenKrupp terminou em alta de 2,7% após superar seu recorde de alta. Lufthansa subiu 1,2% com a notícia de que a empresa vendeu sua participação de 50% na Thomas Cook. Madri O IBEX-35 subiu 1% para fechar em 14.199 pontos, estimulado pelo tradicional rali de fim de ano das ações nos EUA. O Banco Sabadell subiu 2,8% com a especulação sobre uma fusão após uma onda de vendas de seu maior acionista, La Caixa, e a Repsol terminou em alta de 1% com informes de que a empresa poderá continuar dando baixa contábil de suas reservas na Bolívia. Lisboa O índice PSI-20 subiu 0,2% a 11.102 pontos, impulsionado por gigantes como EDP (+0,8%) e BCP (+0,4%). Portugal Telecom caiu 0,4% e Sonaecom declinou 1,3% depois que o regulador antitruste aprovou a ligação entre as duas empresas. As informações são da agência Dow Jones.