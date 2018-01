Bolsas européias fecham em alta; setor de tabaco lidera As principais bolsas européias fecharam em alta, em dia marcado pelas decisões de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) e do Banco Central Europeu (BCE). Operadores disseram que as declarações otimistas sobre a economia européia feitas pelo presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, foram bem recebidas pelos investidores. A notícia de que a Japan Tobacco Inc. teria feito uma oferta pelo Gallaher Group fez subirem as ações das fabricantes de cigarros. "Todo o setor subiu. A visão da indústria é a de que a consolidação no setor vai consistir em uma série de acordos, e vemos a Imperial Tobacco e a Altadis como aquelas em que o impacto será mais positivo", comentaram os analistas do JP Morgan. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 41,2 pontos, ou 0,68%, em 6.131,5 pontos. No setor de cigarros, as ações do Gallaher Group, dono das marcas Benson & Hedges e Silk Cut, subiram 21,55%, as da British American Tobacco avançaram 2,25% e as da Imperial Tobacco ganharam 10,17%. As ações dos bancos também reagiram a rumores de consolidação no setor: as do Barclays subiram 2,99%, em meio a especulações de que uma oferta de compra seria feita pelo Bank of America, pelo Citigroup ou pelo BBVA. As ações do Lloyds TSB tiveram alta de 1,29% e as do Royal Bank of Scotland avançaram 1,98%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou com ganho de 28,59 pontos, ou 0,53%, em 5.379,21 pontos. As ações da Gaz de France subiram 2,91% e as da EdF caíram 1,98%, com investidores migrando de uma para a outra. As da Bouygues avançaram 2,52%, em reação a seu informe de resultados. As da Alcatel registraram acréscimo de 2,59%, depois de elevação de recomendação pela Goldman Sachs. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou o dia com o índice Xetra-DAX em alta de 43,52 pontos, ou 0,68%, em 6.413,03 pontos. "O volume foi reduzido, o que é comum antes do Natal", disse um operador. Segundo ele, a elevação da taxa básica de juros pelo BCE não surpreendeu o mercado, que recebeu positivamente as declarações de Trichet. As ações da Fresenius Medical Care subiram 5,16%, em reação à decisão dos acionistas de mudar o status da empresa de corporação alemã (AG) para companhia européia (SE) e de fazer um split de ações. As ações da ThyssenKrupp subiram 3,74%, depois de o Deutsche Bank elevar sua recomendação. As ações do Deutsche Bank subiram 0,97%, em reação aos rumores sobre o Barclays. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou com valorização de 193 pontos, ou 0,48%, em 40.675 pontos. As ações da seguradora Assicurazioni Generali subiram 4,03%, em meio a informes de que investidores estão aumentando suas posições em preparação para uma possível batalha pelo controle da empresa. As ações da Autostrade caíram 1,63%, depois de a empresa dizer que sua fusão com a espanhola Albertis está ameaçada por questões políticas e por obstáculos das autoridades reguladoras italianas. As ações da Alitalia caíram 3,50%, depois de funcionários do governo dizerem que querem manter a empresa sob controle italiano. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, registrou alta de 55,70 pontos, ou 0,40%, em 14.062,80 pontos. A alta foi liderada pelas ações da Altadis, do setor de tabaco, que subiram 6,97% em reação aos informes de que a Japan Tobacco Inc. pretende comprar a britânica Gallaher Group. As da Telefónica avançaram 2,12%, depois de a empresa confirmar que pretende expandir sua presença na China. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em baixa de 13,35 pontos, ou 0,12%, em 10.799,72 pontos. Operadores disseram que o mercado reagiu às declarações do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, de que a instituição poderá voltar a elevar as taxas de juro no primeiro trimestre de 2007; além disso, os investidores realizaram lucros antes do feriado que haverá amanhã. As ações da Energias de Portugal caíram 0,53% e as da Galp Energia recuaram 0,45%. As da Mota Engil cederam 1,53%, em reação à notícia de que a empresa está sendo investigada por crimes financeiros. As informações são da Dow Jones.