Bolsas européias fecham em baixa à espera do Fed As principais bolsas européias fecharam em baixa hoje, com os investidores assumindo posição cautelosa em face da reunião do banco central americano (Fed), amanhã e quinta-feira, sobre juros. O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em baixa de 0,5%. O índice Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt caiu 1% e o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, recuou 0,6%. As ações de companhias petrolíferas foram beneficiadas pela alta do petróleo hoje no mercado futuro. Já as ações da siderúrgica Arcelor subiram 5,6% em Paris, com especulações de que a companhia russa Severstal poderá apresentar uma oferta melhor pela companhia, na esteira do acordo de fusão acertado no final de semana pela direção da Arcelor com a Mittal. O acordo de US$ 33 bilhões, que cria uma gigante mundial do aço, ainda tem de ser aprovado pelos acionistas. As ações da companhia farmacêutica suíça Roche caíram 0,8%, depois de a companhia ter dito que suspendeu os testes, que estavam na fase três, com um de seus medicamentos para tratamento de câncer no pâncreas. As ações da fabricante de pneus Continental e Michelin caíram depois de a companhia japonesa Bridgestone ter cortado sua projeção de lucro em 2006 em 35%, para US$ 560 milhões. Na Bolsa de Madri, o índice IBEC-35 fechou em queda de 0,55%; na Bolsa de Milão, o índice MIB30 terminou em baixa de 0,41%; em Lisboa, o índice PSI20 subiu 0,11%. As informações são da Dow Jones.