Bolsas européias fecham em baixa; bancos centralizam atenções O setor bancário voltou a centralizar as atenções hoje nas bolsas européias, após os bancos Barclays e ABN Amro anunciarem hoje os detalhes de seu plano de fusão, um negócio avaliado em cerca de R$ 185 bilhões. O negócio, que na realidade consiste na aquisição do grupo financeiro holandês pelo britânico, se confirmado, vai criar o quinto maior banco do mundo, com operações em vários países, entre eles o Brasil, com 47 milhões de clientes e um valor de mercado de cerca de R$ 350 bilhões. Em Amsterdã, os papéis do ABN Amro fecharam em baixa de 1,43%, enquanto o índice AEX caiu 0,17%. O consórcio formado pelo Santander, Fortis e Royal Bank of Scotland, que tinha agendado um encontro para hoje com vistas a apresentar uma contra oferta pelo ABN, cancelou a reunião, após o anúncio de que o negócio com o Barclays envolve a venda da unidade LaSalle, nos EUA, para o Bank of America. Os investidores interpretaram o cancelamento do encontro como um sinal de redução da chance de o consórcio fazer uma oferta pelo ABN. Em Londres, os papéis do Barclays encerraram o dia em baixa de 2,27%, enquanto os do Royal fecharam com valorização de 0,15%. Os papéis do Banco Santander cederam 0,51%. O índice FTSE-100, principal referencial do pregão em Londres, cedeu 7,10 pontos (0,11%) e fechou aos 6.479,70 pontos. Segundo operadores, o nível de 6.500 pontos pode ter afugentado algumas compras, mas o momentum ainda está do lado dos comprados. Na máxima do dia, o FTSE-100 atingiu os 6.504,50 pontos. As ações da companhia farmacêutica AstraZeneca recuaram 4,10%, após a empresa anunciar a compra da MedImmune por US$ 15,6 bilhões em dinheiro, em um negócio que vai permitir seu ingresso no mercado de vacinas. Os papéis do Scottish & Newcastle subiram 2,80% com informações publicadas no Financial Times de que a SABMiller e a Diageo mantêm negociações sobre uma oferta pela companhia de cervejas britânica. Segundo o FT, os planos, discutidos há um mês, prevêem a aquisição das operações da companhia britânica no Reino Unido pela Diageo e das operações internacionais pela SAB. A operação envolveria 9 bilhões de libras, incluindo dívidas. Entre as mineradoras, a BHP Billiton subiu 0,17% e a Rio Tinto, 0,48%. Paris Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em queda de 21,58 pontos (0,36%), para 5.917,32 pontos. Os papéis do Carrefour encerraram o dia em alta de 0,28%. A rede anunciou, hoje, a assinatura de acordo para a aquisição da rede brasileira de supermercados Atacadão por 825 milhões de euros (US$ 1,121 bilhão). De acordo com o grupo comprador, o Atacadão é "a maior rede de desconto de varejo do Brasil, operando 34 lojas em todo o País, das quais 17 são localizadas no Estado de São Paulo", com um portfólio de 214 mil metros quadrados. Os papéis do Société Generale fecharam em baixa de 3,04%, após terem subido 7,74% na sexta-feira. O banco negou que estaria conversando com o Unicredit da Itália. O resultado da eleição para presidente na França não teve impacto no mercado, uma vez que já era largamente esperado. Madri Em Madri, o IBex-35 caiu 93,80 pontos (0,62%), para 14.987,10 pontos, pressionado por vendas de companhias do setor imobiliário. A Immocaral caiu 3% e a FCC cedeu 1,8%, após os papéis da empresa do setor de imóveis Astroc Mediterrâneo ter despencado 37%. Os problemas com os papéis da empresa começaram na quarta-feira, quando caíram 43%, após a imprensa informar que uma auditoria mostrou que parte dos lucros da empresa foram gerados por meio de vendas de prédios para o próprio presidente do grupo, Enrique Banuelos. Os papéis da Iberia subiram 0,25%. A British Airways informou que fez contato com grupos de private equity (fundos que compram participações em empresas) para estruturar um consórcio para realizar uma oferta pela Iberia, mas descartou a possibilidade de apresentar uma proposta sozinha. Frankfurt, Milão e Lisboa Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX caiu 6,92 pontos (0,09%), para 7.335,62 pontos, puxado pela performance fraca de algumas ações de peso. Em Milão, o índice MIB30 recuou 86 pontos (0,20%), para 43.308,00 pontos. Em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 53,95 pontos (0,44%), para 12.146,12 pontos, com os bancos concentrando as vendas mais fortes. O BCP caiu 1%; o BPI, 3% e o BES -0,3%. Os três bancos divulgam balanços nesta semana. As informações são da Dow Jones.