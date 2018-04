Bolsas européias fecham em baixa com avanço do euro As ações européias cederam das máximas em seis anos hoje, dia em que o euro atingiu um recorde de alta contra o dólar, após o anúncio de dados fracos de crescimento da economia dos EUA. Os produtores de petróleo em geral e as ações do setor de imóveis da Espanha foram destaques de queda. O índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, caiu 0,8% para 6.418,70 pontos. O DAX Xetra 20, de Frankfurt, terminou em baixa de 0,1%, em 7.378,12 pontos. O CAC-40, de Paris, recuou 0,2%, para 5.930,77 pontos. Entre as petroleiras, BP caiu 1,7% e Royal Dutch Shell recuou 1,3%. "Houve um pouco de realização de lucro, com os investidores reposicionando posições e se afastando de ações com possíveis bolhas e de economias como as da Espanha", disse o gestor de fundos Andrew Lynch, da Schroder Investment Management. O índice Ibex-35, de Madrid, caiu 1,4% para 14.403,60 pontos, com o Grupo Immarcal cedendo 2,3%, nesta que foi uma semana difícil para as ações dos setores de construção e imobiliário da Espanha. Lynch acrescentou que o mercado de câmbio está tendo algum impacto sobre as ações, com o euro sendo negociado acima de US$ 1,36 em relação ao dólar, tendo chegado a US$ 1,3682 depois do anúncio do desempenho do PIB dos EUA abaixo do esperado. "Isso poderá limitar o crescimento dos lucros dos exportadores", afirmou Lynch. Entre as montadoras exportadoras, as ações da BMW caíram 1,3% e as das Volkswagen recuaram 0,8%. Nem todas as montadoras perderam terreno. Os papéis da francesa Peugeot subiram 0,9% depois de a empresa ter informado ontem que vai cortar 4.800 empregos este ano. A companhia também anunciou aumento na receita. Em Londres, as ações da Scottish & Newcastle subiram quando um movimento de captação de recursos pela cervejaria dinamarquesa Carlsberg desencadeou especulações de um novo acordo no setor cervejeiro europeu. A Scottish & Newcastle subiu 6,8% e a Carlsberg terminou estável. Os bancos continuam nas manchetes, com as ações do banco holandês ABN Amro em alta de 1,2%, após o consórcio incluindo o Royal Bank of Scotland, Banco Santander and Fortis ter confirmado a intenção de lançar uma oferta pelo ABN Amro. No início da semana, o ABN Amro concordou em ser comprado pelo Barclays, cujas ações subiram 1% em Londres. As ações do Royal Bank of Scotland caíram 1,5%, as do Santander perderam 2,4% e as do Fortis declinaram 1,7%. O Banco Santander informou que seu lucro líquido no primeiro trimestre subiu 20,7%, para 1,8 bilhão de euros (US$ 2,46 bilhões), superando a previsão dos analistas. As ações do Deutsche Post subiram 5,3% e as do Deutsche Postbank avançaram 2,3% em Frankfurt, impulsionadas por especulações de uma incorporação. Em Paris, as ações da Dassault Systemes subiram 6,8% após a fabricante de software ter informado aumento na receita. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 0,3%, em 12.283,10 pontos. BCP subiu 2%, acompanhando os desdobramentos de sua oferta pelo Banco BPI, que perdeu 0,8%. Analistas consideram a operação improvável, o que torna os dois bancos alvo de consolidação. Galp subiu 0,5% ao anunciar uma parceira com a Eni, da Itália, para procurar petróleo em Moçambique e Timor. PT subiu 0,2% e PTM caiu 0,3% ao mesmo tempo que a PT discute a cisão da PTM em assembléia de acionistas. Em Milão, o S&PMib caiu 0,5% para 43.642 pontos, ampliando as perdas depois do recorde de alta de terça-feira. Pirelli subiu 3,7% e Telecom Italia, 0,3%, com o mercado apostando que a Pirelli venderá sua participação indireta na Telecom Itália em breve. As informações são da agência Dow Jones.