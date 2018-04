Bolsas européias fecham em baixa com temor sobre juro As bolsas européias fecharam em queda, refletindo uma série de fatores, como a alta do petróleo, a ata do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e o ataque ao Parlamento iraquiano. A valorização do petróleo foi estimulada pelo relatório da Agência Internacional de Energia, que mostrou redução na produção mundial da commodity. Pesou também o ataque a bomba ao Parlamento iraquiano, no qual morreram oito pessoas, e o tom da ata do Fed, divulgada ontem, que ajudou a reviver os temores sobre o rumo da taxa de juros nos EUA. No entanto, a alta das bolsas em Wall Street deu fôlego nos últimos momentos para os investidores europeus. A manutenção da taxa de juros em 3,75% ao ano na zona do euro também propiciou alívio para os investidores, mas a fala do presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, depois da decisão, elevou as expectativas de aumento da taxa de juros na zona do euro em junho. As ações da DaimlerChrysler recuaram 1,2%, pressionadas pelo WestLB, que afirmou possuir 14% de participação da empresa para negociação e que espera cortar esse porcentual para abaixo de 3% no futuro próximo. Já as ações da Renault perderam 0,8%, depois que a companhia registrou queda de 5,6% nas vendas de março. O movimento de alta do petróleo também limitou os ganhos. Às 14h22 (de Brasília), o petróleo para maio subia 1,52%, a US$ 62,95, na Bolsa Mercantil de Nova York. O noticiário corporativo ficou em destaque no pregão europeu. As ações da Nestlé perderam 1,1% depois de anunciar a compra da americana Gerber da Novartis por US$ 5,5 bilhões, confirmando o acordo que já era esperado pelo mercado. As ações da Novartis fecharam estáveis. No setor de telecomunicações, a espanhola Telefónica recuou 0,7% em reação às notícias publicadas no site do jornal "Corriere della Sera" de que a empresa pode lançar uma contra-oferta para adquirir participação na Telecom Itália. As ações da Telecom Itália perderam 1,2% em Milão. O índice FTSE-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 3,10 pontos, ou 0,05%, em 6.416,40 pontos. A alta foi liderada pela cervejaria SABMiller, cujas ações subiram 2,6%, depois de a companhia registrar desempenho no ano até 31 de março em linha com as expectativas dos administradores. Em Paris, o índice CAC-40 recuou 2,98 pontos, ou 0,05%, e fechou em 5.748,94 pontos. A EADS, proprietária da Airbus, liderou o movimento e recuou 1,8%. As notícias sobre a remuneração de 8,56 milhões de euros (US$ 11,5 milhões) do ex-presidente da EADS estão afetando a campanha eleitoral francesa, uma vez que o Estado francês possui 15% de participação da companhia. A STMicroelectronics subiu 3,1%, com os operadores atribuindo a alta aos rumores de uma joint venture com a Intel no setor de chips de memória flash. A empresa não comentou os boatos. O índice Xetra-DAX da Bolsa de Frankfurt fechou em queda de 9,88 pontos, ou 0,14%, em 7.142,95 pontos. Destaque para as ações da ThyssenKrupp, que subiram 2,6%, depois de o "Financial Times" afirmar que o lucro antes de impostos da companhia pode chegar a 4 bilhões de euros (US$ 5,3 bilhões) no médio prazo. Em Madri, o índice Ibex-35 perdeu 114,60 pontos, ou 0,76%, e fechou em 14.883,00 pontos. Em Lisboa, o PSI-20 fechou em queda de 45,58 pontos, ou 0,38%, em 11.841,02 pontos. Energias de Portugal recuou 0,5%, devolvendo parte dos ganhos da manhã depois de anunciar um acordo de geração de energia e produção de gás natural com a argelina Sonatrach. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.