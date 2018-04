Bolsas européias fecham em direções divergentes As Bolsas européias não tiveram uma direção definida hoje, com cada um dos mercados reagindo a notícias sobre empresas locais. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 29,8 pontos, ou 0,48%, em 6.184,8 pontos. No setor farmacêutico, as ações da AstraZeneca caíram 7,57% e as da GlaxoSmithKline perderam 3,97%, depois de as duas empresas divulgarem resultados. No setor de petróleo, as ações da Shell, que também divulgou resultados, subiram 2,40%. Entre as empresas que divulgaram resultados também estavam Aviva (-1,89%) e British American Tobacco (-1,55%). Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 11,51 pontos, ou 0,21%, em 5.433,79 pontos. As ações da France Telecom subiram 3,61%, em reação ao informe de vendas da empresa no terceiro trimestre. As da EADS avançaram 4,95%, depois de a empresa anunciar novas encomendas de aviões Airbus por companhias chinesas. Em reação a informes de resultados, as ações da PPR caíram 1,82% e as da Pernod Ricard recuaram 2,26%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 19,27 pontos, ou 0,31%, em 6.284,19 pontos. "O DAX não conseguiu superar o nível de resistência de 6.300 pontos, possivelmente porque alguns investidores preferiram realizar lucros nesse nível", disse um operador. As ações da ThyssenKrupp subiram 2,77%, em meio a especulações de que a Nucor estaria para fazer uma oferta de aquisição. As da Lufthansa avançaram 0,95%, em reação a seu informe de resultados. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 105 pontos, ou 0,27%, em 39.302 pontos. As ações da Fiat caíram 3,34%, devido à realização de lucros; as dos bancos também devolveram parte dos ganhos recentes. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em baixa de 3,20 pontos, ou 0,02%, em 13.633,10 pontos. As ações da Antena 3 caíram 0,89%, depois da divulgação de seu balanço, e as da Cintra recuaram 1,60%. As da Telefónica avançaram 1,57%. Lisboa Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 0,11 ponto, ou 0,001%, em 10.564,79 pontos. As ações da Portugal Telecom caíram 0,10% e as da Energias de Portugal subiram 0,28%. As da Altri subiram 1,56%, em reação a seu informe de resultados; as da Cofina, que divulgaria resultados depois do fechamento, avançaram 2,82%. As informações são da Dow Jones.