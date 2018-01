Bolsas européias fecham em direções divergentes As Bolsas européias fecharam em direções divergentes, com cada um dos mercados reagindo a informes de resultados de empresas e a notícias de fusões e aquisições. As ações do setor farmacêutico caíram em reação à vitória do Partido Democrata na eleição para o Congresso dos EUA, devido a temores de que o novo Legislativo norte-americano adote medidas para reduzir os preços dos medicamentos. As ações do setor financeiro foram pressionadas depois de o Banco da Inglaterra elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 5%. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados estavam InBev (+1,95% em Bruxelas), Fortis (-1,74% em Bruxelas), Aegon (-2,22% em Amsterdã) e ING Groep (-4,78% em Amsterdã). Em Copenhagen, as ações do Danske Bank caíram 4,9%, em reação ao informe de que a instituição vai comprar o Sampo Bank, da Finlândia, por US$ 5,15 bilhões. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em baixa de 7,5 pontos, ou 0,12%, em 6.231,5 pontos. No setor farmacêutico, as ações da AstraZeneca caíram 2,75% e as da GlaxoSmithKline recuaram 1,28%. No setor financeiro, as ações da Amvescap caíram 1,32%, as do Lloyds TSB recuaram 0,80% e as do Royal Bank of Scotland perderam 0,74%, em reação à decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. No setor de mídia, as ações da ITV subiram 6,16%, depois de a rede de televisão a cabo NTL anunciar conversações que poderão levar a uma oferta pela empresa. No setor de telecomunicações, as ações da Vodafone subiram 1,52%, depois de a empresa anunciar que seu centro de integração de dados europeu está praticamente pronto (ele deverá levar a uma redução de 25% a 30% dos gastos da empresa com informática); as da BT caíram 2,31%, em reação a seu informe de resultados. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados também estavam Man Group (-0,31%), SABMiller (+3,41%) e Royal & Sun Alliance (-1,95%). Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 11,44 pontos, ou 0,21%, em 5.448,60 pontos. No setor financeiro, as ações do BNP Paribas caíram 0,64% e as do Crédit Agricole recuaram 0,65%; as do Societé Générale, que divulgou resultados, caíram 0,68%. As da EADS, do setor de tecnologia aeronáutica e militar, chegaram a subir 5,5%, em reação a informes de que a Dubai International Capital estaria para comprar uma participação na empresa; depois de desmentidos, as ações fecharam em alta de 1,13%. As ações do grupo Lafarge subiram 2,91%, depois de informes de que o investidor belga Albert Frère aumentou sua participação na empresa. As da Technip avançaram 3,9%, em meio a especulações de que a italiana ENI estaria para fazer uma oferta pela empresa. As da CapGemini, do setor de tecnologia, caíram 3,29%, depois de uma conferência na qual a falta de novidades decepcionou os investidores. Entre as ações de empresas que divulgariam resultados depois do fechamento, os destaques foram Bouygues (-0,45%) e Lagardère (+0,71%). Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 9,42 pontos, ou 0,15%, em 6.358,68 pontos. Um operador disse que o mercado alemão parece estar perdendo fôlego, depois das altas recentes. "O foco principal continua a ser ações individuais e informes de resultados", acrescentou. As ações da Siemens subiram 3,10%, depois de a empresa divulgar resultados. Também divulgaram resultados a Adidas-Salomon (-7,15%), a TUI (-4,81%) e a Deutsche Telekom (+0,15%). Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 108 pontos, ou 0,27%, em 40.300 pontos. As ações da Fiat caíram 1,63%, com os investidores considerando otimistas demais as metas anunciadas pela direção da empresa. As da Banca Fideuram subiram 1,2%, depois do anúncio do cancelamento da fusão com a Eurizon, unidade de asset management e seguros do San Paolo IMI. As ações da Mediaset recuaram 0,33%, em reação ao informe de que a alemã ProSiebenSat recusou sua oferta de aquisição. San Paolo IMI, Autostrade e Capitalia divulgam resultados nesta sexta-feira. Madri A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 21,00 pontos, ou 0,15%, em 14.111,40 pontos. As ações da Sacyr Vallehermoso subiram 4,01%, recuperando-se das quedas recentes. As da Iberdrola caíram 1,80%, em reação a informes de que a empresa está fazendo uma oferta pela Scottish Power. Lisboa Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 0,08%. As ações da Portugal Telecom subiram 0,21%, depois de a empresa divulgar resultados. As da Sonae SGPS caíram 0,67% e as da Energias de Portugal subiram 0,28%; ambas divulgariam resultados depois do fechamento. As informações são da Dow Jones.