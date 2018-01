Bolsas européias fecham em direções divergentes As Bolsas de Londres e Madri recuaram, enquanto as de Paris, Frankfurt, Milão e Lisboa subiram. O dia foi marcado por informes de resultados de empresas e notícias ou especulações sobre fusões e aquisições. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em baixa de 1,9 ponto, ou 0,03%, em 6.202,6 pontos. As ações da mineradora de platina Lonmin subiram 3,36%, acompanhando a alta dos preços do metal, em meio a especulações sobre o lançamento de um fundo negociável em Bolsa ligado ao metal. Outras ações de mineradoras, porém, fecharam em queda. No setor imobiliário, as ações da British Land subiram 1,12%, em reação a seu informe de resultados; as da SSL, que controla a fabricante de sapatos ortopédicos Dr. Scholl, avançaram 3,2%, também em reação a seu informe de resultados. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em alta de 4,61 pontos, ou 0,08%, em 5.459,35 pontos. As ações da EADS subiram 2,56%, devido à expectativa positiva em relação a uma apresentação da Airbus nesta quarta-feira. As da Danone avançaram 1,88%, após elevação de recomendação pela Goldman Sachs. As da Gaz de France caíram 1,83%, em meio a informes de que acionistas estariam contra a fusão da empresa com a Suez. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em alta de 8,06 pontos, ou 0,12%, em 6.460,39 pontos. "O mercado foi beneficiado pela expectativa de fusões e aquisições em vários setores", disse um operador; para ele, alguns investidores que não participaram do recente movimento de alta estão dando liquidez ao mercado. As ações da Henkel, do setor químico, subiram 3,82%, em reação a uma elevação de recomendação pela Merrill Lynch. As da Deutsche Börse avançaram 2,97%, em reação a informes de que ela estaria para fazer uma oferta pela Bolsas y Mercados Españoles. Operadores disseram que, nesta quarta-feira, o mercado estará atento ao indicador de novas encomendas à indústria da zona do euro em setembro e aos dados dos estoques norte-americanos de petróleo na semana passada. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em alta de 44 pontos, ou 0,11%, em 40.765 pontos. Operadores disseram que o mercado deverá mostrar cautela até o fim da semana, por causa do feriado de quinta-feira nos EUA. As ações da Alitalia subiram 2,99%, em meio a especulações contínuas sobre uma fusão. As da banca Monte dei Paschi di Siena subiram 1,26%, as da Banca Popolare di Milano avançaram 1,80% e as do Capitalia ganharam 1,16%, em reação a comentários de analistas de que essas instituições deverão desempenhar um papel importante na consolidação do setor bancário. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 27,90 pontos, ou 0,20%, em 14.228,10 pontos. O recuo foi atribuído à realização de lucros. As ações da Endesa caíram 1,45%, depois de a reunião de sua diretoria terminar sem qualquer recomendação aos acionistas sobre a oferta de aquisição da empresa feita pela alemã E.On. As do Santander (BSCH) subiram 0,85%, em reação à perspectiva positiva de suas operações na América Latina. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 48,78 pontos, ou 0,46%, em 10.628,80 pontos. As ações da Galp Energia subiram 1,78%, em reação à alta dos preços do petróleo e à nomeação de um novo executivo-chefe. As do Banco Comercial Português avançaram 0,78% e as da Energias de Portugal subiram 0,28%. As informações são da Dow Jones.