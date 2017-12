Bolsas européias fecham em queda com alta do petróleo As bolsas européias não conseguiram manter os ganhos do início do dia e fecharam em baixa, derrubadas por preocupações no setor de telecomunicações, pelo aumento dos preços das commodities e pela forte queda dos índices de ações norte-americanos. Mesmo em Londres, onde o peso de mineradoras e petrolíferas é forte, o índice FT-100 fechou em baixa de 41,40 pontos, ou 0,68%, aos 6.042,00 pontos. Entre os destaques na queda, Imperial Chemical Industries (-0,76%), a fabricante de bebidas Cadbury Schweppes (-1,84%) e a operadora de cruzeiros Carnival (-1,41%). O setor de mídia também recuou, depois que o Citigroup reduziu a recomendação para as ações da emissora de televisão ITV de "manter" para "vender". Os papéis do grupo fecharam em baixa de 2,4%. BHP Billiton subiu 0,83% e Rio Tinto ganhou 1,25%. A também mineradora Xstrata fechou em alta de 3,4% beneficiada por sua inclusão no índice MSCI World. A bolsa de Paris fechou com o índice CAC-40 em queda de 15,33 pontos, ou 0,29%, aos 5.262,94 pontos. Electricité de France fechou em baixa de 1,6%, após alertar que variações sazonais vão "pesar significativamente" sobre seu lucro semestral. LVMH foi na contramão e subiu 0,4%, depois de dizer a seus acionistas em assembléia anual geral que suas vendas em abril foram fortes. A bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax em baixa de 63,66 pontos, ou 1,04%, aos 6.054,72 pontos. As ações da Deutsche Telekom perderam 2,6%, prejudicadas pelo fraco desempenho das operações em telefonia fixa do grupo. A bolsa de Milão fechou com o índice S&P/Mib em queda de 119 pontos, ou 0,31%, aos 38.523 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 caiu 56,40 pontos, ou 0,47%, para 12.008,40 pontos. As ações da Sogecable despencaram 8,6% e as da Prisa, sua principal acionista, perderam 7,1%, por causa de uma notícia de que a primeira poderá perder os direitos de exibir jogos de times importantes da Espanha. Entre as companhias que divulgaram balanços hoje, Repsol caiu 1,2%, Unión Fenosa cedeu 0,6% e Telefónica Móviles fechou em baixa de 0,5%. A bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em queda de 4,85 pontos, ou 0,05%, aos 9.986,67 pontos. Portugal Telecom subiu 0,2%. As informações são da Dow Jones.