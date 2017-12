Bolsas européias fecham em queda com euro forte Os mercados de ações europeus fecharam em baixa nesta quarta-feira, com a apreciação do euro pressionando as exportadoras. Em Londres, o índice FT-100 fechou em baixa de 22,20 pontos, ou 0,36%, aos 6.083,40 pontos. O setor de varejo foi impulsionado pela alta de 7% das ações da DSG International, que anunciou crescimento de 4% de suas vendas comparáveis no período de 24 semanas até 29 de abril e aumentou previsão de resultado para o ano. Boots Group, elevada pelo Morgan Stanley, subiu 3,9%. Os ganhos das varejistas e mineradoras, no entanto, foram contrabalançados pelas quedas da BP (-1,2%) e da GlaxoSmithKline (-1,1%), que entraram em período ex-dividendo. Em Paris, o índice CAC-40 fechou em queda de 33,91 pontos, ou 0,64%, aos 5.278,27 pontos. Thales liderou os declínios, cedendo 2,4%. Vivendi, ao contrário, teve o maior ganho, de 2,6%. A bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax em queda de 22,34 pontos, ou 0,36%, aos 6.118,38 pontos. "O mercado parece muito indeciso e influenciado principalmente por fortes movimentos de alguns papéis isolados", disse um operador. Lufthansa, que divulgou balanço perto do fechamento, caiu 0,9%. Volkswagen cedeu 0,2%, depois do aumento dos preços de seus carros. Infineon caiu 3,2%, depois de confirmar que sua unidade Qimonda vai se listar em Nova York no segundo semestre. A bolsa de Milão fechou com o índice S&P/Mib em queda de 123 pontos, ou 0,32%, aos 38.642 pontos. Mediaset caiu 3,1%, depois de divulgar resultados trimestrais mistos, que apresentaram pela primeira vez em três anos declínio da lucratividade. A bolsa de Madri fechou com o índice Ibex 35 em queda de 18,50 pontos, ou 0,15%, aos 12.064,80 pontos. As ações da Sacyr fecharam em alta de 2,9% e as da Altadis ganharam 1,4%, depois da divulgação de resultados positivos. A corretora Inverseguros vê suporte em 11.540 pontos. Em Lisboa, o índice PSI-20 caiu 19,97 pontos, ou 0,20%, para 9,991,52 pontos. Portugal Telecom perdeu 0,1%. As informações são da Dow Jones.