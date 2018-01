Bolsas européias fecham praticamente estáveis As Bolsas européias encerraram os negócios praticamente estáveis, com o aumento do preço do petróleo eliminando o efeito positivo dos dados sobre crescimento econômico acima do esperado nos Estados Unidos. O petróleo reagiu em alta aos números indicando um declínio, maior que o previsto por analistas, dos estoques semanais do produto nos EUA. Às 15h45 (de Brasília), o contrato do petróleo para fevereiro subia 0,03%, para US$ 60,37, no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Londres O FTSE 100, de Londres, recuou 0,07%, para 6.240 pontos. As ações da Imperial Chemical Industries subiram 1,5%, após o jornal The Times ter informado que a empresa poderá ser alvo de uma oferta pela Akzo Nobel. As ações da Vodafone recuaram 0,7% depois que o Financial Times afirmou que a gigante de telefonia sem fio apresentou uma oferta pela indiana Hutchison Essar, que projeta o valor total da empresa entre US$ 17 bilhões e US$ 18 bilhões. A Vodafone fez a oferta à Hutchison Telecom International, que detém 67% da Hutchison Essar. O sócio minoritário Essar fez uma oferta semelhante por uma participação na Hutchison. A Essar tem direito de preferência em qualquer oferta pela operadora indiana. Frankfurt O índice DAX Xetra 30 fechou em alta de 0,04%, em 6.611 pontos. As ações da SAP caíram 0,1%, revertendo os ganhos do início do pregão atribuídos às declarações do diretor financeiro, Werner Brandt, de que a empresa de software espera crescimento de "dois dígitos" nos próximos anos. Siemens subiu 1% depois que o conglomerado e a norte-americana IBM obtiveram um contrato de dez anos, estimado em US$ 9,3 bilhões, para fornecer serviços de tecnologia da informação ao Exército alemão. Paris O CAC 40 terminou em baixa de 0,12%, em 5.533 pontos. Madri O IBEX-35 fechou em queda de 0,3%, em 14.160 pontos. Lisboa O índice PSI-20 subiu 0,4%, aos 11.143 pontos, com BCP avançando 0,7% e EDP ganhando 0,8%. Sonaecom caiu 1,4%, liderando as baixas. As informações são da agência Dow Jones.