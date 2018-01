Bolsas européias fecham sem direção, à espera do Fed As principais Bolsas européias não mostraram uma direção clara hoje, com os participantes dos mercados à espera do anúncio da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 3,4 pontos, ou 0,06%, em 6.156,4 pontos. O dia foi marcado por nova alta da libra em relação ao dólar, depois de o índice de preços ao consumidor do Reino Unido subir 0,3% em novembro, superando as expectativas. "Os dados de hoje sugerem que há um risco de que as taxas de juro continuem a subir", comentou o estrategista-chefe da Brewin Dolphin Securities, Mike Lenhoff. As ações do setor de petróleo caíram (BP cedeu 0,68%, Cairn Energy recuou 0,91% e Shell registrou perda de 1,05%). Entre os destaques do pregão estava Bloomsbury Publishing, a editora dos livros de Harry Potter, com queda de 29%, depois de a empresa dizer que suas vendas estão abaixo das previsões. No setor de doces e refrigerantes, as ações da Cadbury Schweppes subiram 1,40%, depois de a empresa reafirmar sua previsão de lucro para o ano. As ações da rede de supermercados Tesco subiram 0,97%, após a empresa elevar de 50% para 90% sua participação na Ting Cao, que opera 44 hipermercados na China. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, encerrou o dia em baixa de 0,74 ponto, ou 0,01%, em 5.426,82 pontos. As ações da Lagardère subiram 2,58%, em reação ao plano de reestruturação anunciado pela empresa. As do Carrefour avançaram 1,97%, em reação a informes de que as vendas estão crescendo na temporada de compras para as festas de fim de ano. As da Suez caíram 0,76%, com os investidores realizando lucros depois das altas fortes da semana passada. No setor siderúrgico, as ações da Mittal caíram 3,99%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt terminou o dia com o índice Xetra-DAX em alta de 6,75 pontos, ou 0,10%, em 6.476,17 pontos. "O dia foi extremamente quieto e não há realmente impulsos movendo o mercado", disse um operador. Segundo ele, o DAX deverá continuar a operar entre 6.400 e 6.500 pontos nos próximos dias. As ações da ThyssenKrupp caíram 0,87%, em reação ao alerta de queda nos lucros da siderúrgica norte-americana Nucor. As ações da Continental caíram 1,22%, depois de a empresa anunciar aumentos dos preços de seus pneus no mercado europeu. No setor de transporte aéreo, as ações da Lufthansa subiram 1,05%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou com perda de 29 pontos, ou 0,07%, em 40.865 pontos. Operadores disseram que houve volatilidade no mercado, por causa dos informes e rumores sobre fusões e aquisições. As ações da Tiscali subiram 3,8%, em reação ao informe de que o investidor egípcio Naguib Sawiris manifestou interesse em comprar a empresa. As da Assicurazioni Generali caíram 1,68%, devido à realização de lucros. As da Autostrade cederam 1,60%, na véspera da assembléia de acionistas que deverá tomar alguma decisão quanto à fusão com a espanhola Albertis. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, registrou decréscimo de 9,40 pontos, ou 0,07%, em 14.200,20 pontos. Segundo operadores, os investidores mostraram cautela antes da reunião do Fed. As ações da Gas Natural caíram 2,00%, em reação à notícia de que a Morgan Stanley vendeu 3,9 milhões de ações da empresa. As da Iberia subiram 1,11%, devido à expectativa otimista quanto aos dados do tráfego de passageiros da empresa em novembro. Lisboa A Bolsa de Lisboa terminou o dia com o índice PSI-20 em alta de 29,34 pontos, ou 0,27%, em 10.860,57 pontos. As ações dos bancos subiram, depois de a autoridade antitruste de Portugal dizer que deverá dar até o fim do ano seu parecer sobre a proposta de aquisição do BPI pelo Banco Comercial Português (BCP avançou 0,79%, BPI registrou ganho de 0,34% e Banco Espírito Santo teve valorização de 0,99%). "Os investidores estão contentes com a perspectiva de mais consolidação no setor", disse um operador. As informações são da Dow Jones.