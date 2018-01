Bolsas européias fecham sem direção definida As principais Bolsas da Europa não mostraram direção definida, na véspera das decisões de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) e do Banco Central Europeu (BCE). Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em alta de 3,9 pontos ou 0,06%, em 6.090,3 pontos. O dia foi marcado pelo depoimento do ministro britânico das Finanças, Gordon Brown, no Parlamento britânico, sobre o Orçamento para 2007. Ele reiterou que o IPB do país deverá crescer de 2,75% a 3,25% em 2007. A autoridade também elevou a 2,75% a previsão de crescimento para este ano (as projeções anteriores eram de +2% a +2,5%). As ações dos bancos subiram, depois de o Royal Bank of Scotland fazer uma previsão otimista sobre seus lucros no ano. As do HSBC, porém caíram 0,54%, após o rebaixamento de recomendação pelo Crédit Suisse. No setor de telecomunicações, as ações da Vodafone recuaram 1,27%, devido à realização de lucros, depois de dois dias de altas fortes. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, terminou em baixa de 9,07 pontos ou 0,17%, em 5.350,62 pontos. Operadores disseram que o fato de as Bolsas dos EUA terem operado estáveis na abertura levou alguns investidores a realizar lucros. As ações da Alcatel subiram 1,72%, recuperando terreno depois das quedas recentes. As da Arcelor-Mittal avançaram 1,35%, em reação a comentários otimistas de sua diretoria. As da CapGemini caíram 3,71%, depois de a empresa anunciar uma emissão de direitos de subscrição de ? 461 milhões. Operadores disseram que o mercado deverá reagir positivamente se o BCE mantiver suas taxas de juro inalteradas nesta quinta-feira. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 3,29 pontos ou 0,05%, em 6.369,51 pontos. "Os volumes foram inferiores à média, principalmente porque os investidores agiram com cautela antes da reunião do BCE", disse um operador, acrescentando que o DAX continua a ter nível de resistência em 6.400 pontos. As ações da Puma subiram 2,05%, em reação a rumores de que a norte-americana Nike poderá fazer uma oferta pela empresa. As da Lufthansa caíram 0,99%, devido à realização de lucros. As da Deutsche Telekom, que havia anunciado mudanças em seu comando ontem, subiram 0,23%. Além da reunião do BCE, nesta quinta-feira o mercado estará atento ao indicador de custo da mão-de-obra na Alemanha no terceiro trimestre. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib terminou em alta de 74 pontos ou 0,18%, em 40.482 pontos. Operadores disseram que o volume foi reduzido, antes de dois dias de feriado na Itália. Entre os destaques do pregão estavam Lottomatica e Luxottica. Nesta quinta-feira, o mercado estará atento à divulgação do PIB da Itália no terceiro trimestre e à reunião do BCE. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 25,40 pontos ou 0,18%, em 14.007,10 pontos. Os volumes foram reduzidos, em pregão entre dois feriados bancários na Espanha. As ações da Acerinox subiram 2,97%, reagindo ao noticiário sobre fusões e aquisições no setor siderúrgico. As da Prisa caíram 2,52%. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 87,72 pontos (0,82%), em 10.813,07 pontos. As ações da brisa subiram 2,72%, em reação a elevação de recomendação pela Goldman Sachs. As da Energias de Portugal avançaram 1,91% e fecharam no nível mais alto dos últimos seis anos. As da Portugal Telecom subiram 1,14% e as da SonaeCom avançaram 0,20%, depois de a autoridade reguladora portuguesa ADC dar sua segunda aprovação condicional à fusão entre as duas empresas. As da Galp Energia caíram 0,88%, devolvendo parte dos ganhos recentes. As informações são da Dow Jones.