Bolsas européias mantêm alta com mineradoras As ações nas principais bolsas européias estão em alta, estimuladas pelos ganhos das empresas mineradoras e das melhorias nas recomendações para papéis de diversos setores, apesar da queda da gigante do petróleo BP. Os papéis das mineradoras como a Vedanta Resources e BHP Billiton subiam mais de 1,9%, seguindo a alta inicial do ouro. Às 11h15 (de Brasília), o índice FT-100 da Bolsa de Londres subia 0,06% para 6.198 pontos. O índice DAX-Xetra da Bolsa de Frankfurt subia 0,57% para 6.645 pontos. O índice CAC-40 da Bolsa de Paris estava em alta de 0,48% para 5.544 pontos. Os ganhos vieram depois de as ações americanas reverterem a queda e fecharam em alta na segunda-feira, e os índices futuros indicam uma abertura forte na sessão de hoje (o pregão regular em Nova York começa às 12h30, de Brasília). Os contratos futuros do petróleo estavam abaixo de US$ 54 o barril na plataforma eletrônica ICE, em Londres, pressionando as ações de empresas petrolíferas, apesar de a Rússia ter anunciado ontem o corte no fornecimento do oleoduto bielo-russo. As ações da BP caíam 2,4%. O balanço da empresa mostrou uma queda na produção no quarto trimestre em relação a 2005, reduzindo os lucros em suas operações de refino, fechando um ano difícil para a gigante do petróleo. Já as ações da France Telecom subiam 2,7% esta manhã, depois do aumento na recomendação de neutra para compra pelo UBS. Também na Bolsa de Paris, a gigante da construção Saint Gobain subia 5,1% para 68,30 euros, chegando a bater em 68,80 euros, depois de uma melhoria na recomendação de neutra para compra pelo banco ABN Amro. As informações são da Dow Jones.