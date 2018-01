Bolsas européias operam de lado, com pequenos ganhos As principais bolsas européias operam perto da estabilidade nesta manhã, reduzindo o ritmo dos ganhos apresentados mais cedo depois que os índices futuros de Wall Street firmaram-se na queda. O pequeno recuo do euro ante o dólar e notícias sobre acordos entre empresas, no entanto, limitam as perdas dos índices. Em Londres, as ações da Premier Foods subiam 3,4% e da RHM disparavam quase 30%, depois de a primeira ter concordado em comprar a segunda por 1,2 bilhão de libras (US$ 2,38 bilhões). O acordo cria a maior companhia do setor de alimentos do Reino Unido. O grupo de telecomunicações Vodafone subia 1,3%, depois de o Credit Suisse ter elevado a recomendação para as ações da empresa. Na França, a empresa do setor de construção Lafarge subia 0,4% na Bolsa de Paris, depois de concordar em vender uma de suas unidades à PAI Partners por US$ 2,6 bilhões. Ainda em Paris, Alstom subia 2,4%, com a notícia de que a Bouygues (0,3%) havia elevado sua fatia no grupo para 25,07%, fazendo surgir especulações de que pretende adquirir o controle. Carrefour ganhava 0,1% depois de concordar em comprar a subsidiária da Ahold na Polônia por US$ 499 milhões. As ações da varejista holandesa, enquanto isso, subiam 0,8% em Amsterdã. As ações da companhia farmacêutica norte-americana Pfizer listadas na Alemanha chegaram a cair 12% depois de a companhia ter interrompido o desenvolvimento de um novo medicamento contra o colesterol, que foi reprovado nos testes iniciais. As ações da AstraZeneca, detentora do medicamento concorrente Crestor, um de seus líderes de vendas, ganhava 1,1%, enquanto a farmacêutica suíça Roche, que também está testando uma nova droga para a doença, subia 0,3%. Às 9h45 (de Brasília), o índice FT-100, da Bolsa de Londres, subia 0,17%, enquanto o índice Dax, da Bolsa de Frankfurt, ganhava 0,01% e o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, subia 0,05%. As informações são de agências internacionais.