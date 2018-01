Bolsas européias operam de lado; Londres cai 0,35% As bolsas européias alternam hoje altas e baixas desde o início do dia, a partir do resultado positivo da Siemens e da InBev, e negativo com a vitória dos democratas no Congresso dos EUA prejudicando o setor farmacêutico e de cuidados pessoais. O anúncio do Banco da Inglaterra, de elevação para 5% da taxa de juros no Reino Unido, mantinha o índice FT-100, da Bolsa de Londres, pressionado em baixa. O boletim de novembro do Banco Central Europeu (BCE) sobre as condições econômicas na região não teve grande impacto no mercado. Às 10h39 (de Brasília), o índice FT-100, de Londres, caía 0,36%; o índice Xetra-DAX, da Bolsa de Frankfurt, caía 0,03%; e o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, operava em alta de 0,08%. As ações de companhias de petróleo e gás também contribuíam para a sustentação da ponta compradora, com British Petroleum e Royal Dutch Shell tendo ganhado 1% e 0,7%, respectivamente, mais cedo. Mas já no setor de cuidados com a saúde, papéis como os das multinacionais européias GlaxoSmithKline e AstraZeneca perderam cerca de 1%, com o anúncio da agência de notícias Associated Press de vitória democrata no Estado da Virgínia (EUA), garantindo maioria para o partido também no Senado norte-americano. O partido democrata deverá defende redução no preço dos medicamentos. A Siemens ganhou em Frankfurt depois de anunciar aumento de 38% em seu lucro líquido no ano fiscal, para 3,1 bilhões de euros. A companhia ainda previu que todas as companhias do grupo atingirão as metas no ano fiscal de 2007. Os papéis da companhia de bebidas InBev subiram mais de 4%, após informar elevação de 33,8% em seu lucro líquido, pra 479 milhões de euros, a partir de aumento de 10,9% nas receitas do período. Em seu boletim mensal, o BCE disse que a instituição exercerá forte vigilância para combater os riscos à estabilidade dos preços e prometeu apertar a política monetária se as perspectivas que traçou para a economia se confirmarem. Assim, os economistas acreditam que o BCE irá elevar a taxa de juros da economia para 3,50% ao ano na reunião de 7 de dezembro. O BCE também disse que a taxa de juro está em nível baixo atualmente e que a política monetária praticada pela instituição permanece acomodatícia. O boletim destacou que a atividade econômica encontra-se em ritmo de crescimento superior ao esperado um ano atrás, o qual deverá ser mantido durante o segundo semestre. As informações são da Dow Jones.