Bolsas européias operam em alta, após 3 dias de baixa As principais bolsas da Europa operam em alta pela primeira vez em três dias, impulsionadas por anúncios de negócios corporativos envolvendo empresas da região e acompanhando o sinal positivo para o dia em Wall Street. Às 9h48, Londres estava em alta de 0,39%; Paris subia 0,67% e Frankfurt, 0,61%. Os índices futuros de Wall Street trilham rumo positivo, com o S&P 500 avançando 0,19% e o Nasdaq 100 futuro, 0,39%. O pregão viva-voz em Nova York começa às 12h30 (de Brasília). A Arcelor e a Ericsson protagonizaram os principais negócios desta manhã. A Arcelor Mittal, maior siderúrgica do mundo, sinalizou que continua comprometida com a consolidação do setor internacionalmente ao comprar a mexicana Sicartsa do Grupo Villacero por US$ 1,44 bilhão. A Sicartsa tem capacidade de produção superior a 2,7 milhões de toneladas de aço por ano. As ações da Arcelor subiam 1,4% na Europa. A Ericsson subia 1,6%, após a companhia ter feito uma oferta em dinheiro, equivalente a US$ 25 por ação, para comprar a Redback. O valor representa um prêmio de 18% em relação ao fechamento das ações da companhia norte-americana na sessão de ontem. As informações são da Dow Jones.