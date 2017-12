Bolsas européias operam em alta com balanços positivos Uma série de balanços com resultados favoráveis guiava os ganhos das bolsas européias esta manhã. Em Frankfurt, às 9h43, o índice DAX subia 1,06%, ajudado pela Volkswagen. Em Londres, o índice FTSE avançava 0,71%, enquanto a Bolsa de Paris subia 0,66%. As ações da Volkswagen valorizavam 7,5%, após a montadora alemã informar que seu lucro mais que dobrou no segundo trimestre, alavancado por um ganho extraordinário com a venda da Europcar, sua unidade de aluguel de veículos, assim como em razão das vendas mais fortes de veículos. O lucro líquido do grupo totalizou ? 859 milhões. O faturamento da empresa cresceu 8,1%, para ? 26,56 bilhões. Os resultados contrastaram com os números da francesa PSA Peugeot Citroën, que anunciou ontem queda acentuada no lucro e fez um alerta sobre seu resultado no segundo semestre, por conta dos custos mais elevados com matérias-primas. O lucro operacional da empresa foi de ? 379 milhões. Em Frankfurt, as ações da Siemens caíam 2,5%, após o resultado do conglomerado ter vindo em linha com as expectativas e sem surpresas positivas. O lucro líquido da empresa mais que dobrou, para ? 792 milhões nos três meses até 30 de junho. O resultado não sofreu mais os prejuízos da unidade de telefonia celular, que foi vendida. A companhia aérea Lufthansa viu seu lucro crescer 58% no segundo trimestre, graças ao aumento do tráfego em razão da Copa do Mundo de Futebol. A empresa elevou sua previsão de lucro operacional no ano, mas os papéis da empresa cediam 0,8%. Em Londres, a Royal Dutch Shell informou que seu lucro líquido cresceu para US$ 7,324 bilhões. Os papéis do grupo avançavam 2,4%, em Londres. As informações são da Dow Jones.